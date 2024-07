Muro della Gentilezza a Milano, neonazisti tedeschi aggrediscono i volontari: insulti omofobi e calci

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Episodio di violenza a Milano. Un gruppo di uomini tedeschi definiti “neonazisti” si è reso protagonista di un’aggressione contro i volontari del Muro della gentilezza. L’episodio è avvenuto di fronte alla Fabbrica del vapore nel capoluogo lombardo, dove ci si occupa di distribuire quotidianamente generi di ogni tipo ai più bisognosi.

L’aggressione dei neonazisti tedeschi contro i volontari del Muro della gentilezza

La comitiva tedesca si trova in trasferta a Milano per la Lion’s run, un rally di auto di lusso.

“Ci hanno dato dei comunisti, riempito di insulti omofobi e domandato se il nostro centro culturale non fosse in realtà un bordello per omosessuali“, ha raccontato al Corriere della Sera Alessandro Vaccari, volontario picchiato a cui i medici hanno dato 15 giorni di prognosi.

L'episodio è avvenuto nei pressi di via Luigi Nono, a Milano

“Dopodiché hanno chiamato due guardie del corpo in tenuta mimetica che sono uscite dal tir — prosegue il ragazzo — Senza proferire verbo, mi hanno spinto facendomi cadere violentemente per terra“.

Il giovane sarebbe stato colpito anche con due pugni allo stomaco e al costato, sempre stando alla sua testimonianza.

La causa

A provocare l’aggressione sarebbe stata la richiesta, avanzata dai volontari del Muro, di spostare un tir che bloccava in quel momento via Luigi Nono.

Dal mezzo pesante erano scese Ferrari, Lamborghini e Porsche: era infatti in corso uno shooting fotografico nel bel mezzo della carreggiata.

Alle obiezioni dei presenti, i tedeschi avrebbero rivendicato il diritto di “fare quello che gli pare in Italia”.

Identificati gli aggressori

I carabinieri sono riusciti a rintracciare e a identificare gli assalitori.

Si trovavano a poca distanza dal luogo del misfatto, nei pressi dell’Hotel Viu.

“Sono sotto shock, ho dovuto rivolgermi d’urgenza a uno psicologo — conclude Vaccari —. Ho ematomi su tutto il corpo ma ciò che mi fa più male è l’umiliazione subita“.