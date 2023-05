Muratore precipita in un cantiere nel Comasco a picco sul lago, muore sul lavoro a 56 anni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un muratore di 56 anni è morto sul luogo di lavoro mentre era impegnato in un cantiere a picco sul lago nel Comasco, nello specifico a Sala Comacina. Un’altra tragedia sul lavoro, quindi, sulla quale i carabinieri e il personale Ats stanno indagando per stabilire se la vittima indossasse i dispositivi di sicurezza.

Muratore precipita nel Comasco, morto sul lavoro

La tragedia ha avuto luogo oggi, martedì 9 maggio, a Sala Comacina in provincia di Como.

Un muratore di 56 anni è precipitato all’interno di un cantiere in via Vecchia Regina, a picco sul lago, sul quale sorgeranno degli edifici residenziali.

A Sala Comacina, nel Comasco, un muratore di 56 è precipitato in un cantiere mentre lavorava. Indagano i carabinieri

Come riporta ‘Repubblica’ i soccorsi sono stati inutili. L’uomo, infatti, sarebbe morto sul colpo – scrive ‘Ansa’ – a seguito delle ferite gravi.

I soccorsi

‘Ansa’ riporta che per recuperare il corpo del muratore è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del gruppo Saf, il nucleo speleo-alpino-fluviale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale Ats (Agenzia Tutela della Salute) per verificare lo stato delle norme di sicurezza.

Ancora tragedie sul lavoro

Nei giorni scorsi altre tragedie si sono consumate sui luoghi di lavoro.

A Siracusa la Procura ha aperto un’inchiesta per la tragica morte di un operaio di 31 anni, schiacciato da un macchinario sul quale stava lavorando.

Poche ore prima a Roma, in zona Ponte Milvio, un operaio si è tagliato la gola mentre lavorava con una smerigliatrice. Aveva 46 anni.

Secondo i dati di uno studio di Uil ed Eures chiamato “Gli infortuni sul lavoro in Italia: incidenza e profili di rischio”, il numero dei morti sul lavoro è in crescita: già nei primi tre mesi del 2023 si è registrato un aumento del +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il picco arriva al nord ovest, con una percentuale di +22,4% con 196 vittime contro le 189 del 2022. Il tema della sicurezza sul lavoro è tra i più dibattuti, con appelli che i sindacati rivolgono alle istituzioni specialmente il 1° maggio, festa nazionale per i lavoratori ma anche occasione per sensibilizzare su numeri in preoccupante crescita.