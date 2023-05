Murales di Elly Schlein e Giorgia Meloni nude e incinte a Milano: il video dell'opera di AleXsandro Palombo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Elly Schlein e Giorgia Meloni nude e incinte. È quanto si vede in un murales spuntato in centro a Milano, in piazza San Babila. Si tratta di una nuova opera dello street artist AleXsandro Palombo, nel murales sono raffigurate le due donne leader dei due partiti più votati alle ultime elezioni, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, nude e incinte. Come si vede nel video, sul ventre di Schlein c’è la scritta “My uterus my choice” (“Il mio utero la mia scelta”) e sul braccio la bandiera arcobaleno. Sul grembo della presidente del Consiglio invece la scritta “Not for rent” (“Non in affitto”) e sul braccio la fiamma tricolore.