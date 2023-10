Muore folgorato a causa del rasoio elettrico: ha toccato un filo scoperto facendosi la barba

Un giovane di 31 anni, Erik Faustini di Aprilia in provincia di Latina, è morto folgorato facendosi la barba. A ucciderlo pare sia stato il contatto con un filo scoperto. Faustini lascia una moglie e una figlia.

Morto folgorato mentre si fa la barba

Un gesto ripetuto mille volte per una tragica fatalità si è trasformato in un dramma.

Il cavo di alimentazione del rasoio elettrico era usurato all’altezza della spina e un filo scoperto sporgeva per pochi millimetri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Aprilia è un comune di quasi 75mila abitanti in provincia di Latina (Lazio). La tragedia è avvenuta in un’abitazione in via delle Palme.

Con ogni probabilità il giovane ha staccato la spina per riporre il piccolo elettrodomestico nella sua confezione dopo essersi rasato.

E in quel momento ha toccato il filo usurato. L’incidente domestico si è verificato attorno alle 19:30 di venerdì 29 settembre, mentre ad Aprilia erano in corso i festeggiamenti del patrono San Michele Arcangelo.

La moglie di Faustini ha subito chiamato il numero unico delle emergenze, ma al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il giovane già privo di vita.

La scena è stata raggiunta dai carabinieri che dopo una rapida indagine hanno subito chiarito la dinamica dei fatti.

Come scrive La Repubblica, per qualche motivo il salvavita del quadro elettrico non sarebbe scattato.

Nessuna autopsia sul corpo della vittima

La mattina di sabato 30 settembre il medico legale ha effettuato la visita alla salma.

Data l’evidenza dei fatti, la procura non ha ritenuto di procedere all’autopsia.

Le spoglie di Erik Faustini sono già a disposizione della famiglia per i funerali.

L’ultimo saluto al giovane si terrà alle 11:00 di lunedì 2 ottobre nella chiesa di San Pietro e Paolo ad Aprilia.

Il cordoglio del sindaco

Il Gazzettino riporta un commento di Lanfranco Principi, primo cittadino di Aprilia:

“Queste tragiche notizie ci colpiscono profondamente e arrecano dolore a tutta la comunità di Aprilia. Come amministrazione comunale, e a nome di tutta la cittadinanza, esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia per questa prematura e improvvisa scomparsa”.