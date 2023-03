Muore dopo intervento alla tiroide: la donna di 42 anni era stata operata a Roma, il marito querela

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

L’intervento alla tiroide era riuscito bene, ma le complicanze post operatorie hanno portato alla morte Grazia Sabatini, impiegata 42enne di Civitella Roveto, piccolo comune in provincia dell’Aquila. Il marito ha presentato una denuncia per omicidio colposo.

Muore dopo intervento alla tiroide

La donna era stata ricoverata all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un intervento alla tiroide. Mercoledì 22 marzo l’ingresso in sala operatoria.

L’operazione sembrava essersi svolta senza problemi. La donna, come afferma il marito Giovanni Mariani citato da ‘Il Messaggero’, avrebbe solo lamentato un fastidio alla gola.

L’indomani il quadro clinico si è improvvisamente aggravato e la donna è stata sottoposta a un nuovo intervento ma per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Dopo il periodo d’osservazione prescritto dalla legge, il marito ha acconsentito alla donazione degli organi.

Denuncia contro ignoti per omicidio colposo

L’uomo si è successivamente recato alla stazione dei carabinieri di Civitella Roveto per presentare una denuncia contro ignoti per omicidio colposo. Denuncia che sarà trasmessa, per competenza territoriale, a Roma.

La famiglia, assistita da un avvocato, ha anche proceduto alla nomina di un medico legale di parte.

Il magistrato sta valutando se sarà necessaria l’autopsia o se invece sarà sufficiente il riscontro diagnostico effettuato sulla salma dalla struttura ospedaliera.

Grazia Sabatini lascia il marito e una figlia di 11 anni.

Fonte foto: 123rf Nell’immagine di repertorio una corsia d’ospedale.

Lutto cittadino per la morte di Grazia Sabatini

Pierluigi Oddi, sindaco di Civitella Roveto, ha pubblicato un lungo post su Facebook per esprimere cordoglio e per annunciare il lutto cittadino in occasione delle esequie di Grazia Sabatini.

“Oggi è scomparsa la cara amica Grazia, strappata così presto all’amore della giovanissima figlia Veronica, del marito Giovanni, dei genitori, delle sorelle e di tutti i suoi cari”, scrive il sindaco.

“Ci lascia una brava persona, una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile, che, per sua precisa volontà, con l’ultimo gesto di grande generosità, ha donato i suoi organi”.

“Nell’interpretare il sentimento di profondo cordoglio dell’intera cittadinanza, sarà disposto il lutto cittadino per la giornata nella quale verranno celebrati i funerali, con invito ai cittadini ad esprimere la loro partecipazione in segno di raccoglimento e rispetto”, conclude il sindaco.