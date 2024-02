Muore dopo due giorni in ospedale il 67enne di Canicattì Antonino Mulè dopo un grave incidente stradale

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

È morto in ospedale, dopo due giorni dall’incidente in cui è rimasto gravemente ferito. La vittima è il 67enne Antonino Mulè che giovedì scorso è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in provincia di Agrigento, lungo la strada statale 123, a causa dello scontro con un’auto. L’uomo sarebbe prima stato trasportato nella struttura sanitaria di Canicattì e poi, dopo essere stato stabilizzato, trasferito a Caltanissetta dove ha perso la vita 48 ore dopo.

Lo scontro con una Fiat Punto

Il 67enne, originario di Canicattì, ha perso la vita nella giornata di sabato 24 febbraio dopo un ricovero durato due giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

L’uomo era rimasto gravemente ferito a causa di un incidente stradale, verificatosi giovedì 22 febbraio, lungo la strada statale 123 che collega Canicattì con i Comuni di Palma di Montechiaro e di Licata.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada statale 123, tra Canicattì e Licata, dove è avvenuto l’incidente

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo – alla guida della sua Ape Piaggio – si sarebbe scontrato con una Fiat Punto che procedeva nello stesso senso di marcia.

L’uomo trasferito nell’ospedale di Canicattì, poi a Caltanissetta

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, infatti, sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Palma di Montechiaro e i soccorritori del 118.

L’uomo, a quel punto, sarebbe stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Canicattì. Le sue condizioni, tuttavia, avrebbero portato i medici a decidere di trasferirlo nella struttura sanitaria di Caltanissetta.

È lì, nel reparto di rianimazione, che Antonio Mulè ha perso la vita dopo aver trascorso due notti in ospedale.

L’incidente mortale di Carmagnola

Nella giornata di sabato 24 febbraio un altro incidente mortale si è verificato a Carmagnola, in provincia di Torino. Più precisamente nella frazione di Tuninetti dove una donna di 60 anni è morta.

Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 129. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’auto guidata dalla vittima sarebbe stata urtata da un’altra macchina che stava facendo un’inversione a ‘U’.

Nell’impatto la vettura con a bordo la 60enne sarebbe stata sbalzata contro un camion che viaggiava in direzione opposta. Lo schianto è risultato fatale per la donna, che sarebbe morta sul colpo. L’incidente avrebbe anche provocato alcuni feriti.