Muore a Castione della Presolana in un incidente in moto: vittima un 49enne, inutile l'arrivo dell'elisoccorso

Un uomo di 49 anni è morto in seguito a un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta nel territorio di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Come riportato da ‘Il Giorno’, le cause dell’incidente non sono ancora chiare e la dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dal mezzo autonomamente.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Privata Glèr del comune nel Bergamasco. Da quanto risulta dalle prime informazioni riferite da ‘BergamoNews’, il 49enne è salito in moto per dirigersi in direzione passo del Vivione insieme ad altri tre amici quando avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’uomo sarebbe finito in una piccola valletta che costeggia la carreggiata, morendo sul colpo. Nell’incidente non è rimasto nessun altro veicolo o persona, in corso di accertamento la dinamica dello schianto.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona del comune di Castione della Presolana dove il 49enne motociclista ha perso la vita in un incidente

I soccorsi

Immediato l’allarme al numero unico d’emergenza 112 da parte degli amici che hanno visto il 49enne perdere il controllo della moto e finire fuori strada.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso decollato da Bergamo: all’arrivo del velivolo per il 49enne non c’era più nulla da fare. Possibile che a provocare l’incidente sia stato un malore improvviso.

Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Castione della Presolana e i Vigili del fuoco.

Per recuperare la moto è stato necessario l’intervento di un carroattrezzi del Soccorso Stradale: la salma è stata subito trasferita alla camera mortuaria della frazione di Bratto. Il magistrato avrebbe dato l’autorizzazione a consegnare il corpo alla famiglia, che in serata dovrebbe portarlo a Barzana dove il 49enne era residente.

L’incidente con il trattore

La morte in moto del 49enne è arrivata a poche ore di distanza da un altro incidente sempre nel Bergamasco, nel comune di Gandosso, dove un 76enne residente ad Albino è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con il trattore, rimanendo incastrato sotto il mezzo agricolo.

L’uomo ha riportato gravi ferite all’avambraccio ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Monza. Meno fortunato è stato un altro contadino morto schiacciato da un trattore a 37 anni nelle campagne dell’Alta Val di Non, in provincia di Trento, nella stessa giornata di sabato 2 settembre.