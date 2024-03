Muore carbonizzato nella sua auto vicino a Cagliari: non è riuscito a uscire dall'abitacolo dopo l'incidente

Tragedia nella zona di Santa Barbara, nel comune di Sinnai, in provincia di Cagliari. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato nella sua auto all’alba di sabato 30 marzo. Al momento l’identità della vittima è sconosciuta.

Morto carbonizzato nella sua auto vicino a Cagliari

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, il cadavere carbonizzato è stato ritrovato all’interno di un auto lungo la strada bretella che dalla Nuova Orientale sarda – la statale 125 che collega Cagliari a Tortolì – porta a Solanas, una località balneare della costa sud est di Cagliari.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente non sarebbe riuscito a uscire dall’abitacolo del suo mezzo dopo aver perso il controllo della sua Panda, che si sarebbe capovolta e avrebbe preso fuoco.

Conducente intrappolato a bordo

L’auto, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, potrebbe essere uscita autonomamente fuori strada senza il coinvolgimento di altre vetture.

A quel punto sarebbero divampate le fiamme all’interno dell’abitacolo, con il conducente intrappolato a bordo.

Accertamenti in corso

Sul luogo del tragico incidente sono giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente della Fiat Panda.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il corpo carbonizzato è stato rinvenuto nei pressi di Solanas, località balneare situata a sud-est di Cagliari

Gli accertamenti sull’accaduto sono coordinati dal capitano Ignazio Cabras della compagnia di Quartu, e vengono effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, di Maracalagonis e Sinnai.

A seguito dei rilievi di legge il mezzo sarò rimossa dai Vigili del fuoco.

Fatto analogo a Lecce

Lo scorso 29 gennaio, il cadavere carbonizzato di un uomo di 69 anni è stato trovato all’interno di un’auto colpita da un incendio a Lecce. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo di una Kia Carens a 7 posti, e hanno scoperto il corpo sulla parte posteriore del sedile.

È probabile che l’uomo, identificato successivamente, si sia suicidato, ipotesi supportata da diversi elementi emersi durante la ricostruzione del caso. In aggiunta, la vittima aveva pubblicato un messaggio su Facebook alcuni giorni prima, che lascerebbe pochi dubbi in merito.

La vittima, identificata come un uomo di 69 anni nato in provincia di Cagliari, ma residente a Mantova, è stata ritrovata in via Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto, nei pressi di via Taranto, nel rione San Pio, a Lecce.