Muore a scuola a San Costantino Calabro dopo l'ora di educazione fisica: indagine sul decesso di un 13enne

Tragedia a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia, dove un giovane di 13 anni ha perso la vita mentre si trovava a scuola. Il ragazzino, secondo quanto si apprende, ha accusato un malore subito dopo l’ora di educazione fisica e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il malore dopo l’ora di educazione fisica a scuola

Comunità di San Costantino Calabro sotto choc per la morte di un 13enne presso la scuola media del paese nel Vibonese. Il giovane, secondo quanto emerge, aveva appena concluso l’ora di ginnastica con i compagni, quando ha accusato un malore fatale.

E ad assistere agli ultimi attimi del ragazzo sono stati proprio i compagni. Il ragazzino, infatti, si è accasciato a terra davanti a loro e a nulla sono serviti i soccorsi del 118, accorso sul posto tempestivamente.

I soccorsi e la tragedia

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi coetanei della giovane vittima, che hanno allertato prima un professore che ha provveduto a chiamare il 118.

Ma all’arrivo dei sanitari, purtroppo, il ragazzo era già deceduto e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

Aperta indagine

La morte, avvenuta in orario scolastico, ha quindi richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. La procura, infatti, ha deciso di aprire un’indagine sull’accaduto, per cercare di chiarire cos’è successo e cosa può aver provocato il malore fatale al 13enne.

La vicenda ha scosso la comunità di San Costantino Calabro, con il sindaco Nicola Derito che ha deciso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per venerdì 22 dicembre. Sospese anche tutte le attività natalizie previste in questi ultimi giorni di scuola in segno di lutto.