Muore a Salerno dopo una lite in strada: 49enne perde la vita in ospedale. Si indaga per trovare l'aggressore

Una lite in strada, poi la morte in ospedale. Si indaga su quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 2 marzo a Salerno, quando un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato coinvolto in una lite in strada che poi si sarebbe trasformata in un’aggressione. Questo, almeno, è quanto emerso sino ad ora dalla ricostruzione degli inquirenti che, proprio in queste ore, stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto nel capoluogo di provincia campano.

Il litigio in strada prima dell’aggressione

Stando a quanto emerso sino ad ora, tutto sarebbe partito da un litigio in strada tra due uomini (entrambi di origine straniera). Erano circa le 14.30 di sabato 2 marzo quando la lite, poi degenerata, si è consumata in via Vinciprova a Salerno.

In base alle testimonianze fornite da alcuni passanti, infatti, il 49enne georgiano che poi sarebbe morto avrebbe avuto prima una discussione animata con un altro uomo. Poi, però, il litigio è degenerato finendo in un’aggressione ai danni del 49enne.

Via Vinciprova, a Salerno, dove si sarebbe consumata la lite tra i due uomini

Il tutto sarebbe avvenuto tra la cittadella giudiziaria di Salerno e il terminal bus della città. Dopo la violenta lite l’aggressore si sarebbe dato alla fuga. Mentre il 49enne è stato soccorso dal 118.

L’arrivo in ospedale e la morte subito dopo

Gli operatori sanitari hanno immediatamente trasportato l’uomo – in codice rosso – all’ospedale ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona‘ di Salerno.

Poco dopo l’uomo aggredito nel pomeriggio ha perso la vita proprio nella struttura ospedaliera del capoluogo di provincia campano.

Le informazioni attualmente disponibili, tuttavia, non consentirebbero ancora di accertare se la morte dell’uomo sia dovuta alle lesioni riportate dopo l’aggressione in strada oppure se, invece, il 49enne abbia accusato qualche malore.

Indagini in corso per identificare l’aggressore

Come riportato dall’agenzia di stampa ‘Agi‘, infatti, si attendono da un lato gli accertamenti sanitari e dall’altro le risultanze dell’attività investigativa affidata alla Polizia. Solo dopo sarà possibile chiarire la dinamica di quanto accaduto a Salerno.

In tutto ciò, si cerca di identificare e rintracciare il secondo uomo coinvolto nel litigio che si è dato alla fuga: presumibilmente l’aggressore del 49enne.

Gli agenti della Polizia, infatti, stanno lavorando sulla base delle informazioni raccolte e sono impegnati nell’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.