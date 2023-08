Muore a Roma investita da un furgone mentre attraversa sulle strisce in via Boccea: l'autista in lacrime

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Muore attraversando la strada. Accade a Roma, dove nella mattinata del 28 agosto una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgone. È l’ennesima vita spezzata in strada nella Capitale che conta decine di incidenti mortali anche ai danni dei pedoni. In questo caso, stando a quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali.

L’incidente a ridosso di piazza dei Giureconsulti

Erano circa le 11 di lunedì 28 agosto quando si è consumato l’incidente mortale. Una donna stava attraversando la strada a ridosso di piazza dei Giureconsulti, nell’incrocio tra via Boccea e circonvallazione Cornelia.

È in quel momento che sarebbe stata investita da un furgone bianco. Stando alle prime ricostruzioni, il camion proveniva da via Boccea e stava per svoltare imboccando circonvallazione Cornelia.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Boccea, a ridosso di piazza dei Giureconsulti, dove si è consumato l’incidente mortale a Roma

Sulla vicenda adesso dovranno fare luce le indagini. Al momento, infatti, sono ancora pochi gli elementi utili alla ricostruzione della tragedia.

Il conducente del furgone in lacrime dopo l’impatto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per condurre gli accertamenti ed eseguire i rilievi di rito.

Stando a quanto avrebbero riferito alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita dal furgone.

Subito dopo l’incidente, inoltre, l’autista del camion sarebbe sceso dal mezzo. La sezione locale del quotidiano ‘Il Corriere della Sera‘ scrive che l’uomo, tra le lacrime, avrebbe detto: “Non l’ho vista, non me ne sono accorto“.

Sul tragico incidente indaga la Polizia locale di Roma che dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro in cui ha perso la vita la donna.

Le indagini per fare chiarezza sull’incidente

Secondo quanto riportato dal giornale ‘Roma Today‘, come da prassi in queste circostanze, il conducente alla guida del furgone sarà portato in ospedale per essere sottoposto ai test di alcol e droga.

Intanto, il camion sarà sottoposto a sequestro per completare gli accertamenti necessari. Solo pochi giorni prima un altro incidente mortale nella Capitale è costato la vita a un giovane di 19 anni.

Prima ancora, invece, una donna di 69 anni è morta a Roma investita mentre attraversava le strisce pedonali con il suo cane.