Re Costantino II di Grecia, morto il cugino di Carlo III e padrino del principe William: aveva 82 anni

È morto a 82 anni, in un ospedale privato di Atene nel quale era ricoverato, Costantino II di Grecia, ultimo sovrano a regnare sullo Stato ellenico priva dell’avvento della repubblica, nel 1973. Grande sportivo, appassionato di vela e medaglia d’oro olimpica, cugino di re Carlo III d’Inghilterra, non si è mai opposto al cambiamento dell’organizzazione dello Stato ma non ha mai abbandonato il titolo di “Re Costantino”.

Re Costantino II, ultimo sovrano dei greci

L’ex re greco, cugino del sovrano britannico Carlo III, padrino del principe William, fratello della regina Sofia, moglie re Juan Carlos di Spagna e madre del monarca attuale, Felipe VI, è morto colpito da un ictus in un ospedale privato di Atene, dov’era ricoverato dalla scorsa settimana.

Figlio di re Paolo di Grecia e di Federica di Hannover, salì al trono appena 24enne nel marzo 1964, in seguito alla morte del padre.

Fonte foto: IPA Costantino II e la moglie Anna Maria di Danimarca nel 2018

Sposò la figlia del re di Danimarca, la principessa Anna Maria, insieme alla quale, in seguito al colpo di Stato mosso da una giunta militare nel 1967, andrà in esilio prima a Roma, poi in Danimarca e infine a Londra.

La gioventù e lo sport prima dell’esilio

Educato fin da piccolo seguendo i dettami dell’istruzione necessaria a un erede al trono, Costantino II è stato un brillante studente, ma i risultati migliori li ha ottenuti in ambito sportivo.

Appassionato di vela, ad appena 20 anni ottenne la medaglia d’oro nella vela alle Olimpiadi di Roma (classe Dragoni), insieme a Odysseus Eskitzoglou e Giorgos Zaimis, compagni di equipaggio della barca “Nireus”. Quella di Costantino fu la prima medaglia d’oro olimpica greca dal 1912.

In seguito, Costantino è stato membro onorario del Comitato Olimpico Internazionale, nonché presidente onorario della World Sailing Federation insieme al re di Norvegia, Harald V. Come riportato nella sua biografia ufficiale, Re Costantino “naviga ancora ogni volta che il suo programma lo consente”.

Le controversie dopo la repubblica

In seguito ai due referendum con i quali i greci votano per il ritorno della democrazia, nel dicembre 1974 Re Costantino II abbandona il trono (ma non il titolo di Re), restando però lontano dalla Grecia fino al 2013, anno in cui fece ritorno insieme alla moglie.

Negli anni Costantino ha avuto anche diverse dispute legali con lo Stato greco, principalmente a causa delle controversie legate alle proprietà reali. Nel 1992 le parti raggiunsero un accordo, ma ogni volta che l’ex sovrano ha messo piede sul suolo greco proteste e polemiche non sono mai mancate.

In seguito alle controversie, Costantino ha fatto anche causa alla Grecia, e nel novembre del 2003 la Corte Europea ha condannato la Grecia a pagare 13,7 milioni di euro per l’espropriazione dei beni reali.

Costantino, ex re dei greci

Una lunga polemica è stata legata al titolo di Costantino, che per molti in seguito all’avvento della repubblica non poteva più essere quello di “Re”.

Per molti anzi, l’ex sovrano avrebbe dovuto prendere un cognome, per sottolineare il decadimento dei titoli reali. Un’ipotesi che Costantino ha sempre rifiutato: “Non ho un cognome […] La mia famiglia viene dalla Danimarca e la famiglia reale danese non ha un cognome. Glücksburg non era un cognome ma il nome di una città”.

Proprio per questo, Costantino decise di identificarsi impropriamente come “Costantino, ex re dei Greci”, almeno fino a quando il Consiglio di Stato non ha ufficializzato questo titolo, permettendogli di mantenerlo anche in ambito internazionale e di potersi spegnere, a 82 anni, come “ultimo re dei Greci”.