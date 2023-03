Muore a 15 anni dopo avere fatto un incontro di boxe per gioco a casa con amici, è successo a Genova

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

A Genova una festicciola a casa fra amici adolescenti si è trasformata in una tragedia: per animare la serata alcuni ragazzini hanno inscenato un piccolo incontro di boxe a turni. Non sarebbero stati inferti colpi particolarmente violenti, ma a un certo punto uno dei giovani si è accasciato ed è morto.

15enne muore a Genova

Il fatto è avvenuto nella notte di sabato 25 marzo. A casa c’era una quindicina di adolescenti e nessun adulto.

La segnalazione al numero unico delle emergenze è stata fatta verso la mezzanotte e i carabinieri e gli operatori sanitari sono immediatamente giunti sul posto.

Al loro arrivo il ragazzo, studente di un istituto superiore del centro di Genova, era già deceduto.

Secondo la ricostruzione, i giovanissimi avrebbero messo in scena un incontro di boxe casalingo utilizzando alcuni guantoni presenti nell’abitazione.

Gli incontri, svoltisi a turno, sarebbero stati più un gioco che sfide vere e proprie e la violenza dei colpi sarebbe stata contenuta.

Esclusa la presenza di alcolici o di droga

Alla fine del suo turno, il 15enne si sarebbe sfilato i guantoni, li avrebbe passati a un amico e si sarebbe infine accasciato a terra esanime. Neppure l’intervento tempestivo del personale del 118 è riuscito a rianimarlo.

Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, i carabinieri hanno escluso la presenza di alcolici o di droghe.

I ragazzini sono stati ascoltati dagli inquirenti per tutta la notte alla presenza dei loro genitori al fine di ricostruire i fatti.

Fonte foto: ANSA

Forse il ragazzino era cardiopatico

Al momento si suppone che la vittima potesse essere affetta da problemi cardiaci. A un primo esame, sul suo corpo, non sarebbero stati riscontrati traumi o la presenza di ematomi riconducibili a colpi violenti.

L’ipotesi è che il ragazzino possa essere stato ucciso dallo sforzo fisico improvviso. Ipotesi apparentemente in contrasto con il suo stile di vita, dal momento che era uno sportivo assiduamente dedito al tennis.

La procura di Genova ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.