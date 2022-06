Muore a 12 anni dopo la caduta in piscina a Stornara, Adam non ce l'ha fatta nonostante il ricovero

Alla fine Adam non ce l’ha fatta. Il 12enne si trovava ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia in terapia intensiva dopo un incidente in piscina avvenuto nelle campagne di Stornara il 14 giugno.

L’incidente in piscina che ha portato alla morte il giovane Adam

Adam era caduto in una piscina nella campagne di Stornara, mentre si trovava in compagnia di un amico. Avrebbe sbattuto la testa.

Il 12enne non sapeva nuotare. L’amico avrebbe subito lanciato l’allarme, ma Adam sarebbe rimasto sott’acqua per almeno 10 minuto.

Il personale sanitario dell’elisoccorso Alidaunia aveva rianimato il giovane attraverso la defibrillazione, considerando che il cuore di Adam si era fermato. Successivamente era stato intubato.

Comunità riunite in preghiera per Adam a Stornarella e Stornara

Le condizioni di Adam erano apparse subito molto gravi. Dopo il terribile incidente in piscina il 12enne era stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia.

Lì era stato ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva. Nonostante la drammaticità della situazione, le comunità di Stornara e Stornarella hanno continuato a pregare per il giovanissimo.

Fonte foto: Tuttocittà Il luogo dell’incidente in piscina, tra Stornara e Stornarella.

Sono ancora in corso le indagini per accertare le eventuali responsabilità dietro l’incidente che ha spezzato la vita del giovane Adam a soli 12 anni.

La morte del 12enne di Stornarella ricoverato in rianimazione

A dare la notizia della morte del ragazzo è stato il nuovo sindaco di Stornara, Roberto Nigro. “Riposa in pace piccolo angioletto. La notizia che mi è giunta poco tempo fa mi lascia scosso”.

“Mi associo al dolore dei familiari, serve riflettere affinché quanto successo non accada mai più”, ha sottolineato il neoeletto primo cittadino.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Stornarella, dove il giovane, nato in Italia, viveva con i suoi genitori senegalesi. L’amministratore ha parlato di un “evento triste che ha scosso tutta la nostra comunità”.

“Anche se i medici da subito hanno evidenziato la gravità della situazione tutti abbiamo sperato che Adam desse qualche piccolo segno di ripresa”, ha scritto ancora Massimo Colia.

“Purtroppo questa mattina la tragica notizia. Potrebbe essere un’immagine raffigurante una o più persone e testo”, ha concluso il primo cittadino.