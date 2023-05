Multato a Barlassina per aver riparato buca in strada: sanzione da 882 euro al 72enne per il lavoro fai da te

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Brutta sorpresa per un 72enne di Barlassina, in provincia di Monza, che dopo aver apportato una riparazione fai da te a una buca in strada si è visto recapitare una multa salatissima. A comminargliela è stato proprio il Comune del Brianzolo che non ha apprezzato l’opera dell’anziano.

Multato per aver riparato la buca

A riportare la notizia è Il Giorno, che ha sottolineato il gesto del 72enne Claudio Trenta. Spesso in giro per le strade del paese col suo cane Ubaldo, l’anziano aveva fatto più volte presente i dissesti dell’asfalto ma senza mai essere ascoltato.

Così, all’ennesima segnalazione caduta nell’oblio, Trenta ha deciso di rimboccarsi le maniche. Munito di un sacco di bitume, il 72enne ha rimediato di persona e sul gruppo Facebook “Succede a Barlassina e dintorni” ha raccontato la riparazione che in tutto gli ha portato via 3 minuti. Un gesto che però viola delle norme.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La sanzione dal Comune

Trenta, infatti, ha ricevuto una multa salatissima da parte del Comune di Barlassina per aver violato l’articolo 21 del Codice della strada. Secondo l’articolo, infatti, senza l’autorizzazione della competente autorità chiunque esegue opere su strada comunale è multabile.

Ecco quindi che al 72enne è arrivata una multa da 882 euro per aver riparato quella buca tra via Monte Santo e via Trieste proprio nel bel mezzo delle strisce pedonali, una brutta insidia per i pedoni, ma anche per ciclisti e motociclisti.

Se pagherà entro cinque giorni scatterà, come per tutte le sanzioni del Codice della strada, una riduzione del 30% e potrà cavarsela con “soli” 622 euro, spese di notifica comprese. Ma il 72enne non vuole uscire neanche un euro.

La denuncia

Sul gruppo “Succede a Barlassina e dintorni”, infatti, Trenta ha annunciato di non avere alcuna intenzione di pagare e anzi, di essere pronto a una denuncia per omissioni di atti di ufficio. “Nessuno aveva mai provveduto a far riparare quella buca o almeno a segnalarla con dispositivi visivi, nonostante mesi di segnalazioni“, afferma l’anziano.

Piermario Galli, sindaco di Barlassina, non ha voluto commentare l’episodio. Ma Trenta, oltre al pagamento della multa, dovrà anche provvedere riportare la strada al suo stato naturale e precedente, ovvero riaprire la buca che aveva diligentemente chiuso