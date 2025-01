MrBeast vuole comprare TikTok per evitare il ban in Usa, chi è lo youtuber inventore dei Beast Games di Prime

Jimmy Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast, è uno degli youtuber più seguiti al mondo, con una community globale che supera i 300 milioni di iscritti. Ora, con il possibile ban di TikTok negli USA, Donaldson sorprende ancora, lanciando un’idea rivoluzionaria: acquistare la piattaforma per salvarla. Ma l’operazione è tutt’altro che semplice.

TikTok verso il ban negli Usa

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti è appeso a un filo. Il blocco definitivo dovrebbe partire il 19 gennaio, mentre l’insediamento di Donald Trump il giorno successivo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Trump, nelle ultime settimane, ha mostrato interesse a trovare una soluzione, dialogando persino con il presidente cinese Xi Jinping. Ma il destino della piattaforma sembra ormai segnato: o TikTok sarà venduta, o dovrà chiudere nel mercato statunitense.

In questo scenario entra in scena MrBeast, che tramite un video ha dichiarato di voler guidare un consorzio di miliardari per acquistare TikTok. “L’America merita di avere TikTok”, ha affermato. L’iniziativa ha generato speculazioni: è un vero progetto o solo una trovata mediatica?

Chi è MrBeast

Nato nel 1998 in Kansas, MrBeast è noto per i suoi contenuti spettacolari, che spaziano da prove estreme a gesti di beneficenza monumentali. Ha regalato case, auto e persino isole, raccogliendo milioni di dollari per cause sociali.

Il successo non si ferma ai video: MrBeast ha creato una linea di cioccolato, una catena di hamburger e il popolare Beast Games, un reality show trasmesso su Prime Video.

Tuttavia, il suo impero non è privo di ombre. Accuse di manipolazione dei video, problemi di sicurezza durante le riprese e polemiche sul trattamento dei concorrenti in Beast Games mettono in discussione il suo approccio etico.

Un affare da miliardi di dollari

Se davvero MrBeast volesse acquistare TikTok, dovrebbe affrontare una sfida economica titanica. Con 170 milioni di utenti attivi negli Stati Uniti, il valore della piattaforma è stimato tra i 100 e i 200 miliardi di dollari.

A confronto, i 44 miliardi spesi da Elon Musk per Twitter sembrano una cifra modesta.

Nonostante le difficoltà, l’idea di MrBeast ha acceso i riflettori su una questione cruciale: quanto conta TikTok nel panorama digitale americano?