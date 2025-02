Mozione di sfiducia a Santanchè respinta, lei al telefono irrita Conte: "L'educazione non è di questo mondo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Camera dei Deputati ha respinto la mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè, che durante il dibattito ha irritato il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte. L’ex premier ha criticato la ministra del Turismo per aver risposto al telefono durante il suo intervento, accusandola di maleducazione. La mozione è stata respinta con con 206 voti contrari, 134 favorevoli e 1 astenuto.

Un comportamento scorretto e maleducato, dal punto di vista di Giuseppe Conte, quello tenuto da Daniela Santanché durante il dibattito a Montecitorio sulla mozione di sfiducia.

“Mi piacerebbe potesse rinviare la sua telefonata ma vedo che l’educazione non è di questo mondo” ha commentato l’ex premier, risentito dopo aver visto la ministra del Turismo al cellulare durante il suo intervento alla Camera.

Conte ha accusato Santanchè di maleducazione: era al telefono durante il suo discorso

L’attacco di Conte a Santanchè

Giuseppe Conte ha liquidato inoltre come “baggianate” le accuse di Santanchè, che aveva puntato il dito contro il Movimento 5 Stelle. La ministra aveva imputato ai suoi detrattori di mettere nel mirino i ricchi, invece che concentrarsi sulla lotta alla povertà.

“Siete voi che avete fatto la guerra ai poveri, che odiate i poveri” ha replicato Conte. “Noi odiamo o meglio ancora contrastiamo la disonestà. E respingiamo la solidarietà pelosa che viene da lei perché noi sappiamo distinguere anche quando un sindaco risponde anche di un evento tragico nel suo ruolo, ma per colpa non per dolo, non per disonestà”.

Conte ha poi sottolineato che il Paese non può tollerare che vi siano figure istituzionali “sotto accusa per truffa, quadri rubati, spari a Capodanno, pubblicazione di documenti riservati e addirittura adesso anche di circolazione di borse contraffatte” , parlando di un Esecutivo nato con “un senso di contraffazione”.

La mozione di sfiducia a Santanchè

La maggioranza alla Camera ha votato compatta per respingere la mozione di sfiducia avanzata dal Movimento 5 Stelle, mentre le opposizioni si sono espresse a favore.

Il provvedimento, presentato il 20 gennaio, è legato al procedimento giudiziario che vede Santanchè rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio nella gestione di Visibilia Editore. Il dibattimento in tribunale è previsto per il 20 marzo.

Questo è il terzo tentativo fallito di sfiduciare la ministra: i precedenti risalgono al 26 luglio 2023 al Senato e al 4 aprile 2024 alla Camera.

Nel frattempo, Montecitorio ha avviato il dibattito su un’altra mozione di sfiducia, questa volta contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio per il caso del carceriere libico Almasri, senza però aver ancora stabilito quando verrà votata.