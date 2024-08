Moussa Sangare e la trasformazione dopo il viaggio in Inghilterra: "Era bruciato, continue liti in famiglia"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si rincorrono a Suisio le storie e le testimonianze su Moussa Sangare, il 31enne che ha confessato l’omicidio di Sharon Verzeni. Un giovane conosciuto da tutti e cresciuto in modo semplice nel paese, fino a un possibile momento spartiacque: il viaggio in Inghilterra, dal quale sarebbe tornato profondamente cambiato. Chi lo conosce racconta di averlo visto disperdere il suo talento nella musica, per abbandonarsi sempre più all’uso di droga, con i rapporti in famiglia che diventavano sempre più tesi a causa di continue liti sfociate anche in una denuncia.

Moussa Sangare, da “bravo ragazzo” a persona violenta

A Suisio, chiunque abbia conosciuto Moussa Sangare concorda sul fatto che il suo viaggio in Inghilterra abbia segnato un netto cambiamento nella sua vita.

A quanto sembra il soggiorno all’estero, dove lavorava come lavapiatti, potrebbe aver trasformato completamente il suo carattere e comportamento.



In paese, a Suisio, Moussa Sangare viene descritto come “un bravo ragazzo”, ma negli ultimi tempi era cambiato

Il talento per la musica e il viaggio in Inghilterra

Sangare era riuscito a collaborare con artisti di spicco come Izi ed Ernia, e aveva partecipato al video del brano ‘Scusa’ di Izi, che nel 2016 aveva ottenuto 14 milioni di visualizzazioni su YouTube, sotto il nome d’arte Moses Sangare.

Prima della sua partenza, Moussa era considerato un giovane di grande talento e dalle ottime maniere. A Suisio, dove era cresciuto, era visto come un promettente artista con un futuro brillante, con l’aspirazione di partecipare a X Factor.

Il proprietario della pizzeria Le Piramidi, dove Sangare lavorava anni fa come fattorino, lo ha descritto come un giovane semplice e beneducato, almeno prima della sua esperienza all’estero.

La testimonianza sul cambiamento di Moussa Sangare

Il presunto cambiamento nel carattere di Moussa Sangare dopo la permanenza nel Regno Unito è stato raccontato da un inquilino della palazzina in cui il 31enne viveva insieme a madre e sorella, dopo la scomparsa del padre.

“L’ho visto cambiare in quel momento” ha raccontato Leonardo all’Ansa. “Adesso era completamente ‘bruciato’. Lo vedevo consumare droga qua nella via, in piazza, ovunque.”

I litigi in famiglia, Moussa Sangare cacciato di casa

“Con la famiglia non aveva buoni rapporti, li sentivo litigare tanto, anche alle tre o alle quattro di notte” ha aggiunto il testimone, raccontando anche che Sangare avrebbe addirittura “dato fuoco alla casa”.

Il clima in quell’appartamento si era fatto pesante, secondo il racconto dell’inquilino. I litigi in famiglia erano all’ordine del giorno, con la madre e la sorella esasperate al punto da cacciarlo di casa.

Sangare avrebbe quindi “occupato la casa al piano terra” dove si intrufolava attraverso una finestra. Su di lui pendeva anche una denuncia mossa dalla sorella e dalla madre per maltrattamenti.