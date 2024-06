Motonave Audace rischia di affondare a Grado vicino Trieste, salvati tutti i 76 passeggeri: video dei soccorsi

Paura nella laguna di Grado, dove la motonave Audace ha rischiato di affondare. L’imbarcazione, in servizio da Grado a Trieste, ha lanciato un “Mayday” per rischio di affondamento mentre era in navigazione verso il porto di Monfalcone. A bordo vi erano 76 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, tutti messi in salvo grazie all’intervento congiunto di guardia costiera, guardia di finanza e vigili del fuoco. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la nave ha lanciato l’allarme perché stava imbarcando acqua dalla prua.

Notizia in aggiornamento