Motociclista perde il controllo del mezzo e si schianta: morto un 60enne sulla statale dei Trulli di Fasano

Un incidente mortale si è verificato lungo la SS172, dove un uomo ha perso il controllo del proprio mezzo e si è schiantato sull’asfalto, morendo sul colpo. Sul posto le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica.

L’incidente sulla SS172 di Fasano

L’incidente, nel quale ha perso la vita un uomo, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 luglio, lungo la SS172 dei Trulli, nei pressi della frazione Laureto di Fasano, comune in provincia di Brindisi, in Puglia.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, come riportato da BrindisiReport, l’incidente è accaduto all’altezza della curva “Vernisina”, dove un uomo avrebbe perso il controllo della propria moto enduro, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Fasano, il comune in provincia di Brindisi nel quale ha perso la vita Antonello Savoia, il 60enne caduta dalla propria moto sulla SS172

L’uomo alla guida del mezzo sarebbe Antonello Savoia, commercialista di Fasano di 60 anni. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro.

L’arrivo dei soccorsi

Immediatamente sono giunti sul posto, probabilmente allertati da un guidatore di passaggio lungo il tratto di strada dov’è avvenuto l’incidente, la polizia locale di Fasano, i carabinieri e i soccorritori del 118.

Proprio il personale medico del 118, una volta raggiunto il luogo dell’avvenimento, non ha potuto far nulla per salvare la vita del sessantenne, che è forse morto in seguito all’impatto con l’asfalto.

Le forze dell’ordine sono impegnate nei rilievi del caso, nel tentativo di ricostruire le modalità che hanno portato l’uomo a perdere il controllo del mezzo e a rovinare a terra, senza che fossero presenti altri mezzi.

Gli incidenti in Italia nel 2023

Da poco tempo l’Asaps, l’Associazione sostenitori della polizia stradale, ha diffuso i numeri delle vittime di incidenti stradali nei soli fine settimana dei primi sei mesi del 2023.

Numeri paurosi: 600 morti sulle strade italiane nei soli week end della prima metà di quest’anno. L’ultimo fine settimana di maggio è stato quello che ha fatto registrare il maggior numero di vittime, 43, delle quali 24 motociclisti.

La situazione più preoccupante è stata registrata nel Lazio, dove nei hanno perso la vita fino a oggi 37 persone, delle quali 20 solo a Roma. A seguire Lombardia, con 22 decessi, Veneto ed Emilia-Romagna con 20 ciascuna e Campania con 18.