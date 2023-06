Motociclista morto sulla via Provinciale a Dalmine vicino Bergamo: cade e finisce sotto una betoniera

Era alla guida della sua moto quando a un tratto è caduto ed è rimasto schiacciato dal mezzo pesante che procedeva pochi metri dietro di lui. La tragedia è avvenuta a Dalmine, in provincia di Bergamo, nel primo pomeriggio di lunedì 19 giugno.

Incidente a Dalmine: muore un motociclista

La vittima è un uomo di 64 anni del quale non sono state rese note le generalità. Di lui si sa che risiede a Dalmine non molto distante dal luogo dell’incidente.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13:30 in via Provinciale, all’altezza del civico 47, nei pressi di un distributore di benzina, non molto lontano dalla zona industriale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Dalmine è un comune di quasi 25mila abitanti alle porte di Bergamo. L’incidente è avvenuto lungo la via Provinciale, quasi all’incrocio con via Guzzanica.

Secondo la prima ricostruzione pare che il motociclista, a bordo della sua due ruote Benelli di grossa cilindrata, abbia urtato per cause ancora da accertare un camion fermo nei pressi del distributore.

L’urto lo ha sbilanciato e l’uomo è caduto in mezzo alla strada. L’autista della betoniera che procedeva sulla stessa via non ha fatto in tempo a frenare e il 64enne è morto schiacciato.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e, data la gravità delle lesioni, è giunto anche l’elisoccorso da Bergamo.

I sanitari hanno provato a lungo a rianimare l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Dalmine e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli investigatori sentiranno l’autista della betoniera e gli eventuali testimoni. Si verificherà anche la presenza in zona di telecamere di videosorveglianza nella speranza che possano avere ripreso la scena.

Un altro incidente a Dalmine coinvolge un mezzo pesante

E come riporta la testata locale Prima Bergamo, a Dalmine è avvenuto un altro incidente nella stessa giornata, per fortuna di minore gravità.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 16:00 in via Baschenis, all’altezza dell’azienda Iveco.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Due i feriti: una donna di 55 anni e un uomo di 59.