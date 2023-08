Motociclista di 77 anni si scontra con un'auto in un incidente a Lago Maggiore: muore poco dopo in ospedale

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Incidente alla vigilia di Ferragosto. Un motociclista di 77 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’auto in provincia di Varese, a Lago Maggiore, ed è morto poche ore più tardi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due persone, che hanno riportato lesioni non gravi.

La dinamica dell’incidente

Un motociclista stava viaggiando nel tardo pomeriggio di lunedì 14 agosto lungo la provinciale del lago Maggiore, che da Laveno Mombello porta verso Sud all’altezza di Arolo, frazione di Leggiuno.

In via Europa, un tratto della strada provinciale 69 molto stretto in alcuni punti, poco prima delle 19 l’uomo è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto l’incidente, lungo la provinciale che collega Leggiuno a Laveno

Nell’impatto, molto violento, il motociclista è stato sbalzato a terra. Sull’auto, una Fiat Panda, viaggiavano, invece, due persone, anche loro ferite.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo scontro tra le vetture e se una delle due avesse superato il limite di velocità, fissato in quel tratto a 50 km orari. La dinamica è adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino.

I soccorsi

Il motociclista è stato tempestivamente soccorso dal 118, che ha inviato due ambulanze della croce rossa italiana del Medio Verbano, oltre ad un elicottero sanitario partito da Como.

Come riporta il Corriere, era evidente sin da subito che le condizioni dell’uomo fossero disperate. Il motociclista era, infatti, stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Poche ore più tardi, nella serata, è morto in ospedale per le lesioni dovute allo scontro.

Anche le altre due persone coinvolte, un ragazzo di 26 anni e una donna di 49, sono rimaste ferite. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale di Cittiglio, una delle quali in codice rosso.

Chi era la vittima

Il motociclista di 77 anni che ha perso la vita si chiamava Dino Torresan ed era pensionato.

Torresan, originario del paese di Caravate, era molto conosciuto nella zona del Lago Maggiore per via del suo lavoro di commerciante in una profumeria.

L’attività, di cui è stato titolare per anni, porta ancora oggi il suo nome.