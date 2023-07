Moto travolge due donne sul marciapiede a Vignola: 53enne muore sul colpo, 17enne è grave

Tragedia a Brodano di Vignola (Modena) intorno alle ore 19.30 di domenica 23 luglio. Una moto ha travolto due donne in transito su un marciapiede: una è morta, l’altra è rimasta ferita gravemente.

Tragedia in via Spilamberto

Il dramma si è consumato in via Spilamberto, all’altezza dell’Emporio Auto Industria, accanto al McDonald’s. Secondo la prima ricostruzione resa da alcuni testimoni oculari e riportata da Today, un’auto che procedeva in direzione di Spilamberto sarebbe stata urtata sul fianco sinistro da una moto.

Il mezzo a due ruote sembra che stesse effettuando con un sorpasso. Il motociclista avrebbe quindi perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente a terra. La moto invece avrebbe termitano la propria corsa piombando sul marciapiede, dove in quel momento stavano transitando una donna 53enne e una ragazza di 17 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Una vittima e una ferita grave

Il violento impatto con il motociclo ha ucciso la donna. Vani i tentativi di rianimazione da parte del 118 e vano l’intervento dell’eliambulanza. La giovane ha invece riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale. Al momento non si hanno informazioni certe sulle sue condizioni.

Ferite lievi per il motociclista

Il motociclista avrebbe riportato solo ferite leggere, mentre l’automobilista urtato dal mezzo a due ruote è illeso ma sotto shock. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vignola e i Vigili del Fuoco. Via per Spilamberto è stata chiusa al transito temporaneamente.