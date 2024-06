Moto si schianta contro un'auto a Ossimo vicino a Borno, in provincia di Brescia: morto un ragazzo di 26 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia nel Bresciano. Un ragazzo di 26 anni è morto a causa di un incidente stradale. Il giovane si sarebbe schiantato contro un’auto mentre guidava la sua moto, venendo sbalzato dalla sella e morendo sul colpo.

L’incidente di Ossimo, in provincia di Brescia

Attorno alle 16 del 1 giugno si è verificato un incidente in via San Francesco nel comune di Ossimo, paese di poco più di 1-400 abitanti in Val Camonica, provincia di Brescia, a pochi chilometri dalla località sciistica di Borno.

Lo schianto avrebbe coinvolto un’auto e una motocicletta, guidata da un ragazzo di 26 anni. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano locale Il Giornale di Brescia, il giovane sarebbe stato sbalzato dalla sella dopo l’impatto.

Dopo essere andato in arresto cardiocircolatorio a causa delle ferite riportate, il 26enne sarebbe morto prima che i soccorsi potessero portarlo in una struttura ospedaliera e permettere ai medici di prestargli il primo soccorso.

La dinamica: lo schianto della moto contro l’auto

L’incidente di Ossimo sarebbe avvenuto in una delle vie della frazione di Ossimo inferiore, via San Francesco, che si dirama dalla strada principale che attraversa il Paese, la strada provinciale 5 che lo collega al resto della Val Camonica.

Il ragazzo la stava percorrendo in moto quando un’auto avrebbe svoltato all’incrocio, occupandolo. Il 26enne non avrebbe avuto la prontezza di evitarla, finendo addosso alla vettura e venendo quindi sbalzato sull’asfalto.

Gravissime le ferite riportate nell’impatto con il suolo, che avrebbero causato l’immediato arresto cardiocircolatorio del giovane. Stando a quanto riporta il sito Bresciaoggi, il ragazzo avrebbe anche riportato l’amputazione di parte del braccio.

I soccorsi e le indagini dei carabinieri

Immediatamente dopo l’incidente di Ossimo sono stati chiamati i soccorsi per tentare di salvare la vita al giovane che giaceva a terra gravemente ferito. I sanitari sono arrivati a bordo di un’ambulanza mentre dall’ospedale di Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso.

Quando i dottori sono arrivati sul posto hanno però constato le condizioni disperate del ragazzo. I tentativi di rianimarlo e stabilizzarlo in modo che fosse possibile trasportarlo in una struttura di primo soccorso sono stati vani.

Il 26enne è morto sul luogo dell’incidente. In seguito sono arrivati sul posto anche i carabinieri della caserma di Breno, mentre è stata allertata di quanto successo anche la polizia stradale.