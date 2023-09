Moto sbalzata di oltre 100 metri nella corsia opposta, è morto un motociclista 27enne sulla MeBo a Vilpiano

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragico incidente nella notte tra il 9 e il 10 settembre. Si tratta dell’ennesimo morto sulle strade italiane: in sella alla sua moto, è morto un giovane di 27 anni. L’incidente è avvenuto sulla MeBo, in direzione Merano e all’altezza di Vilpiano. Inutili i soccorsi, che hanno trovato il giovane morto sul colpo al momento dello schianto.

I fatti

Ennesimo tragico incidente stradale (dopo la morte di quattro giovanissimi a Cagliari) nel quale è stato coinvolto un motociclista. Lo scontro, avvenuto sulla strada MeBo in direzione Merano all’altezza di Vilpiano, è risultato fatale al giovane di 27 anni in sella alla sua moto.

Alle 22:14 sono stati chiamati i soccorsi, mentre l’incidente è avvenuto alcuni minuti prima. Un lasso di tempo che, in ogni caso, non avrebbe potuto salvare la vita al giovane centauro coinvolto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente mortale all’altezza di Valpiano, sulla MeBo in direzione Merano

Le dinamiche

Sono ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, anche se si sospetta la perdita di controllo del mezzo, forse lanciato a grande velocità. Il sospetto delle forze dell’ordine deriva dalla distanza della moto, ritrovata a oltre 100 metri dal corpo. Impossibile dire al momento se c’è stato un avvicinamento con un’altra auto che ha portato alla perdita di aderenza delle due ruote.

Il centauro è stato sbalzato dal mezzo sulla corsia sud della MeBo, oltre la barriera, nella direzione opposta di marcia nella quale stava precedentemente viaggiando. La zona precisa dell’incidente è all’altezza di Vilpiano. Nella notte la strada è rimasta bloccata dalle operazioni di soccorso e pulizia.

I soccorsi

I soccorsi giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane di 27 anni. Infatti il centauro è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate in seguito alla caduta.

L’ambulanza e la Croce Bianca di Bolzano hanno portato via il corpo dopo i primi rilevamenti delle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno subito iniziato ad analizzare la scena per decretare le dinamiche e le cause dell’incidente. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, chiamati a bloccare la strada e ad aiutare nello sgombero della stessa.