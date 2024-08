Moto contro palo della luce a Chieti, 2 morti nell'incidente: hanno 18 e 19 anni, stavano andando a una festa

Ennesima scia di sangue sulle strade italiane. Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto, due giovani ragazzi di Lanciano, comune in provincia di Chieti, sono morti in un terribile incidente. Stavano viaggiando su una moto quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo è uscito dalla carreggiata schiantandosi fatalmente contro un palo della luce.

Chieti, incidente in moto: morti due ragazzi

La tragedia, come riferisce Il Corriere della Sera, si è consumata a Fossacesia, nei pressi della zona artigianale Sterpari sulla strada comunale via Vecchia Scorciosa, arteria che corre parallela alla provinciale Lanciano-Fossacesia.

Resta da scoprire in che modo i due ragazzi, Carlo Rizzo (18 anni) e Giorgia Apollonio (19), abbiano perso il controllo del mezzo a due ruote, una moto Honda, finendo per urtare mortalmente un palo della luce.

L’arrivo dei soccorsi e il ritrovamento dei corpi senza vita

Secondo le prime ricostruzioni stavano raggiungendo degli amici a una festa di compleanno.

Quando gli uomini del personale del 118 sono arrivati sul posto con le ambulanze, per le due vittime non c’era ormai più nulla da fare.

Carlo e Giorgia sono stati trovati a terra. Vicino a loro è stata rinvenuta la moto andata distrutta durante l’impatto.

Per procedere con i rilievi sono giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Ortona e della stazione di Fossacesia, che hanno subito iniziato le indagini e che stanno provando a ricostruire la precisa dinamica della tragedia.

La disperazione dei familiari delle vittime

Non appena appresa la drammatica notizia, i familiari delle vittime si sono precipitati disperati sul luogo del disastro.

Dell’incidente è stata informata anche la Procura di Lanciano. Si indaga su che cosa abbia provocato lo schianto.

Resta da capire se l’incidente sia stato causato dall’elevata velocità o se all’origine dell’uscita di strada possa esserci stata una possibile distrazione o qualche movimento di altri veicoli. Nessuna pista viene esclusa al momento.

Pochi giorni fa la comunità di Chieti è stata scossa da un altro evento drammatico, l’omicidio di Lorena Paolini.