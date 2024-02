Morto Vittorio Emanuele di Savoia, spunta l'ipotesi di Superga a Torino per la tomba e i funerali

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vittorio Emanuele di Savoia, morto sabato 3 febbraio a Ginevra all’età di 86 anni, potrebbe essere seppellito sul colle di Superga, a Torino. Sarebbero queste, stando ad indiscrezioni, le intenzioni della famiglia del figlio dell’ultimo re d’Italia.

Vittorio Emanuele di Savoia, ipotesi Superga per i funerali

Secondo quanto riporta LaPresse, la famiglia di Vittorio Emanuele di Savoia vorrebbe tenere i funerali del figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II e di Maria José nella Basilica di Superga a Torino.

Il capitano di vascello Ugo D’Atri, presidente dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, ha dichiarato alla Stampa di avere ricevuto una telefonata dal figlio di Vittorio Emanuele, Emanuele Filiberto: “Ha detto che le intenzioni della famiglia sono di portarlo a Superga“.

Si tratta al momento solo di indiscrezioni, nella nota della ‘Real Casa di Savoia’ con la quale è stato annunciato il decesso di Vittorio Emanuele viene indicato che “luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”.

La sepoltura nella Basilica di Superga

Non solo per i funerali, la Basilica di Superga, che sorge su uno dei colli più alti di Torino, potrebbe venire scelta anche per la sepoltura delle spoglie di Vittorio Emanuele.

Le intenzioni della famiglia sarebbero in linea con la tradizione, dato nei sotterranei della Basilica c’è la Cripta Reale, dove sono conservate le spoglie di numerosi membri dei Savoia, da Vittorio Amedeo III fino a Vittorio Emanuele I.

Fonte foto: ANSA La Basilica di Superga a Torino

I nonni seppelliti al Santuario di Vicoforte

Da ricorda che gli ultimi due re d’Italia, il padre e il nonno di Vittorio Emanuele, non riposano nella Basilica di Superga.

L’ultimo re d’Italia, Umberto II, e la regina Maria José sono stati tumulati nell’Abbazia di Altacomba (Hautecombe in francese) nella Savoia francese, tra Genoble e Ginevra.

Le spoglie di Vittorio Emanuele III e della regina Elena, i nonni di Vittorio Emanuele, si trovano invece nel Santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo.