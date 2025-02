Morto Vito Di Tano campione del ciclocross italiano, mondo dello sport in lutto: il dolore della comunità

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il mondo dello sport è in lutto per la morte di Vito Di Tano, leggenda del ciclocross italiano, scomparso nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. Nato a Monopoli nel 1954 e residente a Fasano, ha segnato la storia del fuoristrada con due titoli mondiali e sei titoli italiani. Di Tano lottava da 18 anni contro la sclerodermia, aggravata nel 2024 da un tumore ai polmoni. Lascia un’eredità sportiva e umana indimenticabile.

Chi era Vito Di Tano

Con un palmarès invidiabile, Vito Di Tano è stato uno dei protagonisti assoluti del ciclocross internazionale. Dopo aver iniziato la carriera come stradista, trovò nel fuoristrada la sua vera vocazione, vincendo il primo titolo mondiale dilettanti nel 1979 a Saccolongo e replicando l’impresa nel 1986 a Lembeek, in Belgio.

Oltre ai sei titoli italiani e alle oltre 200 vittorie complessive, è stato premiato con la Medaglia d’oro al Merito Sportivo nel 1979 e la Palma di Bronzo del Coni nel 2010.

Vito Di Tano è stato un grande campione di cicloross

Di Tano è stato per anni uno dei punti di riferimento del team Guerciotti, con il quale ha costruito gran parte della sua carriera agonistica e post-agonistica come direttore sportivo della Fas Airport Services-Guerciotti-Premac.

Allenatore e scopritore di talenti del ciclocross

Dopo aver appeso la bici al chiodo, Di Tano non ha mai abbandonato il ciclismo, dedicandosi alla crescita delle nuove generazioni. Come direttore sportivo, ha accompagnato giovani promesse, tra cui Mattia Agostinacchio, che pochi giorni fa ha conquistato il titolo iridato juniores, regalando a Vito un’ultima grande soddisfazione.

“Mi spiace solo che Vito non abbia potuto godere di questa vittoria” ha dichiarato Paolo Guerciotti, visibilmente commosso.

Guerciotti ha poi aggiunto: “Vito era molto più di un campione: era un amico, un uomo ricco di valori, sempre disponibile e determinato. La sua assenza lascerà un vuoto enorme non solo nella mia vita, ma in tutto il ciclismo italiano”.

Il ricordo della comunità sportiva e i funerali

L’intero mondo sportivo si stringe attorno alla famiglia Di Tano. Tra i messaggi di cordoglio, spiccano quelli delle istituzioni sportive e dei colleghi che hanno condiviso con lui le tante vittorie.

Gioele Bertolini, campione italiano elite di ciclocross, ha dichiarato: “Vito era come un secondo padre per me. Mi mancheranno i suoi consigli e il suo sostegno”.

I funerali di Vito Di Tano si terranno il 6 febbraio alle ore 10 nella parrocchia Santissima Maria del Carmine a Pezze di Greco, frazione di Fasano. La comunità sportiva e la Puglia daranno l’ultimo saluto a un gigante dello sport, il cui esempio continuerà a ispirare generazioni future.