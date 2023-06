Morto Vincenzo Lattuca accusato di aver ucciso la sorella Gessica: malore improvviso, disposta l'autopsia

Era indagato per l’omicidio della sorella, ma nella serata di martedì 20 giugno è morto per un malore. Si è spento così Vincenzo Lattuca, sotto indagine per la scomparsa di Gessica Lattuca, avvenuta nel 2018 a Favara in provincia di Agrigento

Vincenzo Lattuca morto a Favara

La morte è sopravvenuta mentre Vincenzo Lattuca si trovava a casa con il padre. Il posto è stato raggiunto da un’ambulanza ma quando l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso i medici hanno solo potuto dichiararne la morte.

Il 43enne Lattuca nelle scorse settimane era stato iscritto nel registro degli indagati. L’accusa: avere massacrato di botte la sorella Gessica, di 27 anni e madre di 4 figli, per poi farne sparire il cadavere.

Ipotesi alla base della scomparsa di Gessica Lattuca

Secondo l’accusa il litigio che avrebbe portato all’uccisione della giovane donna sarebbe scoppiato perché Vincenzo non avrebbe accettato di vedere Gessica in stato di ubriachezza.

Poi, ipotizzano il procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella e il pm Paola Vetro, l’uomo aiutato da alcuni complici avrebbero occultato il cadavere, che non è stato mai trovato.

Vincenzo Lattuca ha sempre negato ogni responsabilità nella vicenda: “Io e la mia famiglia ci siamo rimasti male – aveva detto – ma è un bene che la procura vada avanti così che le ricerche continuiano”.

“Sono quasi cinque anni che mia sorella manca. Manca a noi e manca ai suoi figli. Speriamo in Dio e nella procura. Che qualcuno parli e ce la faccia trovare. Spero con tutto il cuore che procura e squadra mobile arrivino a una svolta”, aveva aggiunto.

Secondo la versione fornita da Vincenzo, lui e Gessica si sarebbero incontrati per l’ultima volta nella serata del 12 agosto 2018, a casa del padre.

Nell’estate del 2018 Lattuca si prodigò in una serie di appelli rivolti alla comunità di Favara. L’uomo chiedeva che venissero svelati elementi, anche in forma anonima, utili al ritrovamento della sorella Gessica.

Sangue di Gessica Lattuca a casa del fratello

Vincenzo Lattuca venne iscritto nel registro degli indagati quando i Ris di Messina trovarono tracce ematiche riconducibili a Gessica nell’abitazione di via Leopardi, di proprietà del padre ma in uso all’uomo.

La procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sulla salma.