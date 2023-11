Morto un centauro di 25 anni nell’Agrigentino, scontro con un’auto: ferita la persona alla guida della Punto

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragico incidente a Sciacca, nel pieno centro abitato. Un motociclista e una donna a bordo di un’auto si sono scontrati. Ad avere la peggio, come scrivono i giornali locali, è stato il conducente della moto. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, morto poco dopo l’impatto con l’asfalto e prima dell’arrivo dei soccorsi. Anche la donna a bordo della Fiat è rimasta ferita, ma fortunatamente non in maniera grave. Questa è stata comunque portata in ospedale per i normali controlli. Si indaga sulle dinamiche dell’incidente per verificare le responsabilità.

I fatti

Nella prima serata di domenica 26 novembre un mortale incidente ha coinvolto due persone. Nel pieno centro abitato di Sciacca, in Sicilia, un giovane di 25 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in via Rodolfo Morandi e in un primo bilancio si sospettavano due feriti.

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso però è stata riscontrata la morte del giovane, che avuto la peggio dell’impatto tra i due veicoli.

Fonte foto: Tuttocittà.it Mappa dell’incidente avvenuto nella prima serata di domenica a Sciacca

Le dinamiche

Sono in questo momento ancora in corso i rilevamenti nel luogo dell’incidente. Via Rodolfo Morandi è stata parzialmente chiusa per esaminare le prove che serviranno alla ricostruzione dell’incidente. Non è semplice stabilire la responsabilità al momento dell’impatto.

È stato possibile ricostruire le cause della morte del giovane di 25 anni, che è deceduto poco dopo l’impatto con l’asfalto. Sembra infatti che il giovane sia stato sbalzato via dalla sella e che abbia sbattuto a terra. La donna alla guida della Fiat punto invece non è rimasta ferita gravemente ed è stata portata in ospedale solo per gli accertamenti di base.

I soccorsi

In un primo momento erano stati segnalati due feriti. Le ambulanze giunte sul posto insieme alle forze dell’ordine hanno però riscontrato un bilancio diverso. Mentre la donna alla guida della vettura su quattro ruote è rimasta parzialmente ferita in maniera non grave e portata in ospedale per i primi controlli, il giovane di 25 anni è risultato deceduto.

Il giovane potrebbe non essere morto sul colpo, e questo giustificherebbe la chiamata per due persone, ma aver perso la vita poco prima dell’arrivo dei soccorsi.