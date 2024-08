Morto un alpinista sulla cima Payer in Trentino dopo un volo di 200 metri: necessario l’elisoccorso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo di 62 anni è morto dopo un volo di circa 200 metri mentre si trovava in prossimità di cima Payer, in Trentino. L’uomo, che stava ascendendo in solitaria, è stato avvistato mentre precipitava da un altro alpinista, che ha poi allertato i soccorsi. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per recuperare il corpo.

Morto un uomo nei pressi di cima Payer, in Trentino

Nel primo pomeriggio di oggi – sabato 31 agosto 2024 – intorno alle ore 13:15, un uomo di 62 anni è morto in un incidente avvenuto a circa 3mila metri di quota, in prossimità di cima Payer, nel gruppo dell’Adamello, in Trentino-Alto Adige.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato da Trento Today, l’uomo stava ascendendo verso la cima in solitaria, quando è precipitato nel vuoto per circa 200 metri.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nei pressi di Trento nella quale si trova cima Payer, dove un uomo di 62 anni è morto dopo essere precipitato per oltre 200 metri: necessario l’intervento dell’elisoccorso per il recupero della salma

La caduta dell’alpinista è stata notata da un secondo uomo che si trovava in zona e che ha visto il 62enne precipitare, allertando poi il Numero Unico per le Emergenze 112.

L’intervento dell’elisoccorso

In seguito alla chiamata, la centrale unica di emergenza ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Necessario anche l’intervento di supporto degli operatori della stazione di Pinzolo (Trento) del Soccorso alpino.

L’elicottero della Protezione Civile ha quindi sorvolato la zona, individuando il corpo del 62enne a circa 200 metri dalla cima. Mentre il velivolo si manteneva in volo a punto fisso, il tecnico di elisoccorso e il personale medico sono scesi dal mezzo per raggiungere l’uomo.

Per l’alpinista non c’è stato però nulla da fare, con il medico intervenuto che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Il recupero della salma

In seguito alla conferma del decesso, l’equipe sanitaria intervenuta ha atteso il nulla osta delle autorità per poter recuperare la salma del 62enne, prelevata poi dall’elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo (Trento).

Stando a quanto fin qui appreso la vittima era un uomo di 62 anni originario di Rimini. Saranno ora necessari i rilievi delle Forze dell’Ordine e un’analisi della salma per ricostruire le cause che hanno portato l’alpinista alla caduta e al conseguente decesso.