Morto un 30enne di origini africane nella periferia Nord di Torino, si cerca l’aggressore armato di coltello

Tragica morte nella periferia Nord di Torino. Un uomo, di circa 30 anni, è stato colpito a morte con un coltello. Si cerca l’aggressore attraverso le telecamere di sicurezza e i testimoni residenti della zona, quartiere Vallette. Il corpo senza vita è stato ritrovato da una pattuglia alle 4:00 del mattino di sabato 22 luglio in via Andrea Sansovino.

I fatti

Omicidio violento nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio. La periferia Nord di Torino si è svegliata con il ritrovamento di un corpo per le strade. Dalle prime ricostruzioni si tratta di un uomo sulla trentina di origini nordafricane.

Il corpo è stato ritrovato senza vita alle 4:00 del mattino in via Sansovino, all’angolo con corso Toscana, nel quartiere Vallette. La vittima, morta in seguito ai fendenti di un coltello, non aveva documenti con sé.

Luogo del ritrovamento del corpo a Torino, quartiere Vallette

Le indagini

Sono iniziate non senza difficoltà le indagini sull’omicidio nella periferia di Torino. Non solo mancano i documenti per identificare la vittima, ma i fatti sono accaduti in piena notte. Difficile la ricostruzione degli eventi senza testimoni.

Per risalire all’assassino, gli investigatori della squadra mobile guidata dal dirigente Luigi Mitola, stanno lavorando per accedere alle videocamere di sicurezza del posto. Intanto la polizia scientifica e il medico legale cercano indizi.

Le cause del decesso

Al momento del ritrovamento del corpo non c’era già più nulla da fare. L’uomo è stato ritrovato morto in seguito, si presume, alle numerose ferite da taglio ricevute.

Secondo i primi rilievi l’uomo è stato colpito da un coltello alla schiena e al petto. Due colpi in particolare potrebbero essere i responsabili del decesso. Il movente si suppone possa essere una tragica conclusione di una lite.