Morto un 22enne a Magherno dopo l’incidente: passeggeri incastrati nell’auto finita in un canale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia all’alba a Magherno (Pavia) dove si è verificato un incidente stradale nel quale è morto un ragazzo di 22 anni. L’auto sulla quale viaggiava, per cause ancora da accertare, si è ribaltata ed è finita in un canale profondo circa mezzo metro. Ferite le altre due persone presenti, il conducente di 25 anni e una passeggera di 20 anni.

L’auto nel canale a Magherno

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025, intorno alle ore 5:30, sulla Strada Provinciale 116 a Magherno, comune della provincia di Pavia, in Lombardia.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte l’auto, una Kia con al volante un ragazzo di 25 anni, ha colpito un muretto di cemento dopo aver sbandato, è uscita fuori strada e si è ribaltata, finendo in un canale che in quel momento conteneva circa mezzo metro d’acqua.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Magherno, comune della provincia di Pavia dove il 25enne Billy Owell Cardenas Varas è morto in seguito a un incidente stradale

Nell’auto erano presenti una giovane di 20 anni, fidanzata del conducente, e un passeggero, un ragazzo di 25 anni. I tre sono rimasti incastrati per oltre mezz’ora nell’auto ribaltata, quando un cacciatore li ha notati e ha allertato i soccorsi.

Il 22enne morto nell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118, giunto con due ambulanze, la Polizia Stradale di Pavia e i vigili del fuoco di Belgioso (Pavia).

Il cacciatore che ha lanciato l’allarme è riuscito, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, a far uscire i due fidanzati dall’abitacolo. Nulla da fare invece per il passeggero, il 25enne Billy Owell Cardenas Varas, per il quale i medici accorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il 25enne e la 20enne, dopo essere stati medicati sul posto, sono invece stati trasportati in ambulanza in codice giallo all’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni.

La dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia Stradale giunti sul posto hanno quindi effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Billy Owell Cardenas Varas, un ragazzo residente a Villanterio nato in Italia da genitori ecuadoriani.

Secondo i primi rilievi, come riportato anche da ANSA, sembra che una velocità sostenuta del veicolo sia stata esclusa come causa dell’incidente. Si pensa invece a una lastra di ghiaccio formatasi sull’asfalto, vista l’ora alla quale è avvenuto il sinistro, ma non si escludono altre ipotesi.

Sul corpo del 25enne deceduto è stata intanto disposta l’autopsia, nel tentativo di stabilire se il giovane è deceduto nell’incidente o per annegamento dopo essere finito nel canale.