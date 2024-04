Morto un 21enne dopo un incidente in moto a Roma, ferito l’amico: auto di passaggio si tamponano per fare foto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Schianto all’alba a Roma, dove una moto due giovani a bordo è finita fuori strada: morto un 21enne nell’incidente, ferito l’amico. In seguito a quanto accaduto, alcuni automobilisti di passaggio hanno rallentato per fare delle foto, e due di loto si sono tamponati.

L’incidente in moto a Roma

Si è verificato prima dell’alba di domenica 28 aprile 2024, poco dopo le ore quattro, un incidente stradale in via Boccea, all’altezza di Torrevecchia, nella zona nord-ovest di Roma, nel quale ha perso la vita un giovane di 21 anni.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, due ragazzi percorrevano la strada a bordo di una moto, una Zonteszt 125, quando per cause ancora da accertare il mezzo è uscito fuori strada dopo aver sbandato.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Roma nella quale si trova via Boccea, dove un 21enne è morto in seguito a un incidente in moto

In seguito allo schianto, uno dei due giovani è stato sbalzato via dalla sella. Stando alle prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Il 21enne morto all’arrivo dei soccorsi

Sul luogo del sinistro sono quindi accorsi il personale medico del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati.

Gli operatori sanitari accorsi hanno subito tentato di rianimare il 21enne, senza però riuscirci. Il giovane è probabilmente morto sul colpo, e il suo decesso è stato dichiarato sul posto.

Lievemente ferito invece l’altro passeggero che, secondo il Corriere della Sera, sarebbe comunque stato ricoverato in ospedale, senza però essere in pericolo di vita.

Due auto di tamponano per fare le foto all’incidente

Le Forze dell’Ordine presenti sul posto hanno quindi effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte del giovane. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un incidente autonomo, anche se sono in corso indagini per capire se fossero presenti altri veicoli nel momento in cui il giovane alla guida ha perso il controllo.

Sul luogo dell’incidente, durante le operazioni di soccorso e rilievo, si sarebbe verificato anche un lieve tamponamento tra due auto, e non si esclude possa essere avvenuto perché almeno uno dei due conducenti si sarebbe distratto per fotografare la scena dell’incidente.