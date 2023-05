Morto sul colpo travolto dalla metro rossa M1 a Milano: aveva 26 anni, linea chiusa tra QT8 e Molino Dorino

Un giovane di 26 anni è stato travolto e ucciso da un treno della metropolitana M1 (la rossa) a Milano. L’incidente si è verificato lunedì 29 maggio, durante la mattinata, nella fermata Bonola, attorno alle 9.30.

Il comunicato dell’Atm

La linea è stata chiusa per consentire il lavoro dei soccorritori prima e dei rilievi delle forze dell’ordine poi.

Atm ha comunicato tramite i propri canali ufficiali che la “M1 è chiusa tra QT8 e Molino Dorino”. E ancora: “In questa tratta i treni sono sostituiti da bus, in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico. Aperta normalmente nelle tratte Sesto-Bisceglie, Sesto-QT8 e Rho Fiera-Molino Dorino. In alternativa per Rho Fiera usate le linee S. Considerate maggiori possibili attese: i treni potrebbero essere rallentati”.

⚠️ M1 è chiusa tra QT8 e Molino Dorino. Il personale medico è in arrivo per portare soccorso dopo un tentativo di suicidio. In alternativa per Rho Fiera usate le linee S. pic.twitter.com/qkqlRFnbRA — ATM 🏧 (@atm_informa) May 29, 2023

Il ragazzo si è suicidato

Secondo le prime ricostruzioni, il 26enne si sarebbe suicidato compiendo un gesto estremo. Il ragazzo si è infatti buttato sui binari all’arrivo del treno che stava procedendo in direzione Sesto Primo Maggio.

Soccorsi e autorità sul luogo della tragedia

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo. Non gli è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Arrivati sul posto anche i vigili del fuoco, la polmetro e il personale Atm.

Per i passeggeri della rete metropolitana di Milano, si è trattato di un lunedì mattina difficile: oltre alla sospensione della M1 per la sopracitata tragedia, ci sono stati notevoli problemi anche sulla metro verde, la M2, a causa di un guasto.

Quasi un mese fa un altro tentativo di suicidio

Quasi un mese fa, il 5 maggio, c’è stato un tentativo di suicidio nella stazione di Inganni della metropolitana di Milano. Una donna di 50 anni si è gettata sui binari all’arrivo di un convoglio riportando gravissime ferite e venendo ricoverata urgentemente.