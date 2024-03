Morto Simeone Di Cagno Abbrescia sindaco di Bari per due volte e deputato: aveva 80 anni, la data dei funerali

È morto all’età di 80 anni Simeone Di Cagno Abbrescia, ex sindaco di Bari dal 1995 al 2004 e deputato fra i banchi di Forza Italia. Di Cagno Abbrescia era malato da tempo. La camera ardente è stata allestita presso il comune di Bari ed è accessibile a partire dalle 14:00 di venerdì 29 marzo. I funerali si svolgeranno il 30 marzo alle 10:30 nella Basilica di San Nicola.

Chi era Simeone Di Cagno Abbrescia

Di Cagno Abbrescia nacque l’1 aprile 1944 a Palo del Colle, in provincia di Bari. Iniziò la sua attività come imprenditore nel mattone e nel turismo.

Per lunghi anni gestì insieme alla famiglia l’hotel Palace. Poi la discesa in campo con Forza Italia fin dalla fondazione nel 1994. Fu sindaco di Bari, indicato direttamente da Berlusconi, per due mandati dal 1995 al 2004.

Bari, 14 settembre 2000 – da sinistra Simeone Di Cagno Abbrescia, Umberto Bossi, Silvio Berlusconi, Raffaele Fitto, Pierferdiando Casini, Gianfranco Fini e Guido Viceconte.

Nel 2006 venne eletto alla Camera dei deputati. Venne poi riconfermato nel 2008, sempre fra i banchi del Popolo delle Libertà.

Nel 2009 sfidò Michele Emiliano alla carica di sindaco di Bari, ma venne sconfitto al ballottaggio. Nel 2018 venne nominato presidente del cda di Acquedotto Pugliese dalla giunta regionale guidata da Emiliano.

Il cordoglio di Michele Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Di Cagno Abbrescia.

“La scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia mi addolora profondamente. Nonostante i nostri confronti politici eravamo diventati amici e con lui avevamo continuato a sognare il futuro di Bari e della Puglia“, ha detto Emiliano.

“È stato un protagonista assoluto della storia della città di Bari, – ha proseguito Emiliano – sindaco amatissimo, parlamentare della Repubblica, imprenditore visionario, manager pubblico lungimirante, uomo dalle straordinarie qualità umane e professionali. Simeone di Cagno Abbrescia lascia in tanti di noi ricordi significativi e indelebili”.

“È stato sempre un punto di riferimento per la comunità e ci mancherà tanto. Alla moglie, ai figli ed ai familiari tutti giunga la vicinanza più sincera e commossa della comunità della Regione Puglia e mia personale”, ha concluso.

Il ricordo di Antonio Decaro

Anche il sindaco di Bari Antonio Decaro ha espresso cordoglio, sia a titolo personale che a nome dell’amministrazione comunale.

“Oggi la città piange la scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia, primo sindaco eletto dai cittadini che ha governato la città dal 1995 al 2004 e che sarà ricordato per l’avvio di tante trasformazioni urbane che hanno cambiato Bari. Su tutte, penso alla spiaggia di Pane e pomodoro e al piano Urban, che per la prima volta ha restituito attenzione e bellezza alla nostra città vecchia“, ha detto Decaro.

“Nonostante siamo stati per lungo tempo su posizioni politiche diverse, di Simeone ho sempre apprezzato lo stile istituzionale, l’eleganza e quell’amore sincero per Bari che ci ha accomunati al di là di ogni appartenenza. Negli ultimi anni, poi, ci siamo sentiti spesso: la sua attenzione alla città, ai cantieri e alle progettualità in corso non è mai venuta meno, e anzi ho sempre potuto contare sulle sue segnalazioni e i suoi consigli puntuali e qualificati”.

“Da tempo – ha concluso Decaro – i problemi di salute ne avevano minato il fisico ma non lo spirito. A nome della Città di Bari e mio personale ai suoi familiari giungano l’abbraccio e l’affetto di un’intera comunità”.