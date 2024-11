Morto Rudy Galiano fratello di Enrico, aveva 52 anni: il dolore nel messaggio dello scrittore e professore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Enrico Galiano ha condiviso con grande dolore la notizia della scomparsa del fratello Rudy, morto la notte del 12 novembre. Lo scrittore ha pubblicato un commovente messaggio sui social, descrivendo l’addio al fratello che lottava contro una feroce malattia. Molti messaggi di condoglianze sono arrivati dai follower, ai quali Enrico ha espresso gratitudine, condividendo che Rudy sarebbe stato felice di ricevere tanto affetto.

Lutto per Enrico Galiano: morto il fratello Rudy

“Se n’è andato stanotte, con la sua mano nella mia, ascoltando la sua canzone preferita”. Così Enrico Galiano ha raccontato gli ultimi istanti della vita del fratello Rudy, scomparso martedì 12 novembre.

“Siccome le persone da avvertire sarebbero infinite e ora come ora la mia testa è come dire in leggera confusione, lo scrivo qui, sperando che si sparga la voce e arrivi a tutti quelli che gli vogliono bene” ha scritto Enrico Galiano.

Lo scrittore ha potuto dargli l’ultimo saluto, mano nella mano, mentre alle orecchie Rudy ascoltava il suo brano, “Eyes without a face” di Billy Idol.

“Nei prossimi giorni vi diremo come e quando gli daremo insieme un saluto, per chi avesse voglia di venire a darglielo insieme a noi” ha spiegato Galiano.

Il toccante messaggio di Enrico Galiano per il fratello

“Credo di aver capito solo ora, solo ora per davvero, cosa intendeva quel poeta che, descrivendo una notte passata al fronte con accanto un compagno morto, a un certo punto dice: ‘Non sono mai stato tanto attaccato alla vita’ ” ha scritto Enrico Galiano, citando “Veglia” di Giuseppe Ungaretti.

Per Rudy sono arrivati numerosi i messaggi di cordoglio sui social, attraverso il profilo di Enrico Galiano. “Sarebbe felicissimo di vedere questa marea di affetto” ha aggiunto lo scritttore.

Chi è Enrico Galiano

Docente e scrittore di successo, Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1997. Dopo aver conseguito la laurea con lode alla Ca’ Foscari di Venezia, ha iniziato la sua carriera da insegnante a 29 anni, entrando di ruolo nel 2009.

Nel corso della sua carriera, è stato riconosciuto tra i 100 migliori insegnanti d’Italia nel 2015 e tra i 10 più influenti nel 2020.

Oltre alla sua attività di docente, è noto per la webserie “Cose da prof”, che ha superato 20 milioni di visualizzazioni, e per la sua partecipazione a “La Banda dei FuoriClasse” su Rai Gulp. Ha inoltre scritto sette romanzi, due saggi e due racconti per ragazzi.