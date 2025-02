Morto Roberto Orci, sceneggiatore e produttore di Star Trek e Transformers e creatore di Fringe: aveva 51 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto a Hollywood. È morto a soli 51 anni Roberto Orci, noto sceneggiatore e produttore cinematografico e televisivo. Assieme ad Alex Kurzman aveva rilanciato i franchise di Star Trek e Transformers e creato serie tv di successo come Fringe e Hawaii Five-0.

È morto a soli 51 anni Roberto Orci, sceneggiatore e produttore messicano naturalizzato statunitense.

Orci si è spento martedì 25 febbraio 2025 nella sua casa di Los Angeles a seguito di una grave insufficienza renale, come ha confermato Variety.

La carriera tra tv e cinema, da Star Trek a Transformers

Nato in Messico e cresciuto prima in Canada e poi negli Stati Uniti, Roberto Orci ha frequentato la Crossroads School di Los Angeles, dove ha incontrato il collega, poi diventato socio e amico, Alex Kurtzman.

Dopo aver iniziato scrivendo sceneggiature per le serie tv Hercules e Xena e per Alias di J.J. Abrams, i due hanno firmato assieme molti progetti di successo.

Per il cinema Orci e Kurtzman hanno lavorato per noti franchise, rilanciando le saghe dei Transformers nel 2007 e e di Star Trek nel 2009.

Per la tv i due hanno creato serie di successo come Fringe (2008), Sleepy Hollow (2013) e il reboot di Hawaii Five-0 (2010).

Nel 2014 il duo ha annunciato che non avrebbe più lavorato insieme su progetti cinematografici.

Roberto Orci ha lavorato alla sceneggiatura di altri film di successo come Mission Impossible 3, The Island e The Amazing Spider-Man 2.

Lo scandalo legato alla moglie

Nell’agosto 2024 Roberto Orci è stato accusato di aver picchiato e aggredito sessualmente la moglie, l’attrice Adele Heather Taylor.

In tribunale la donna ha sostenuto che Orci era un alcolizzato bipolare responsabile di ripetuti attacchi di violenza nei sui confronti.

La causa è arrivata dopo che a giugno Orci aveva chiesto il divorzio e citato in giudizio la moglie per aggressione e abusi finanziari, accusandola di averlo manipolato per questioni economiche quando lui era alle prese con la dipendenza da alcol.