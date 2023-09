Morto Riccardo Iovino fondatore e Ceo di EdiliziAcrobatica dopo un malore improvviso: aveva solamente 58 anni

Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana: si è spento a soli 58 anni Riccardo Iovino, fondatore e amministratore delegato della EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune. Sul loro sito ufficiale, il commosso saluto al CEO.

Riccardo Iovino stroncato da un malore improvviso

Stando a quanto comunicato dalla stessa società e ripreso da testate legate al mondo dell’imprenditoria, Riccardo Iovino è morto a causa di un improvviso malore nella giornata di lunedì 25 settembre 2023.

Un evento tragico che non gli ha lasciato scampo e che ha colto di sorpresa anche la sua stessa azienda, fondata quasi 30 anni fa. “È stato un imprenditore straordinario e lungimirante – hanno scritto sul sito – capace di intuire il potenziale di una tecnica che, mutuata dal mondo della vela e dell’alpinismo, poteva essere efficacemente applicata al mondo dell’edilizia“.

Fonte foto: EdiliziaAcrobatica A inizio settembre aveva presentato il nuovo progetto Acrobatica

Il messaggio prosegue con ringraziamenti per la sua eredità, “un’azienda organizzata e strutturata con un management pronto a portare avanti il sogno del suo fondatore”. Il CdA, dipendenti e collaboratori di EdiliziAcrobatica S.p.A. si sono uniti al cordoglio per la sua scomparsa.

Il messaggio d’addio della EdiliziaAcrobatica S.p.A

Oltre ai passaggi già citati, l’azienda ha ricordato alcune delle imprese del suo fondatore Riccardo Iovino: “Da quando iniziò, lui primo e unico Acrobatico, dai vicoli di Genova, ha portato l’azienda a una doppia quotazione sui mercati finanziari”.

Inoltre, hanno specificato, il suo lavoro ha portato la EdiliziaAcrobatica “a essere diffusa oltre che in Italia, in Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait e Nepal, occupando stabilmente oltre 2200 persone”.

Di cosa si occupa l’azienda fondata nel 1994

Come accennato, la EdiliziAcrobatica è una realtà ben radicata sul territorio italiano e non solo: fondata nel 1994 e partita da un garage dove Riccardo Iovino ogni mattina partiva armato di funi e attrezzature per calarsi dai tetti di Genova, l’azienda oggi è specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza.

L’attività, riporta il sito, è nata dalla sua idea di non utilizzare ponteggi, per velocizzare il lavoro e fare economia sugli interventi di ristrutturazione e manutenzione sui palazzi, pur sempre in sicurezza. Dal 2018 è quotata su Euronext Growth Milan, dove il titolo ha perso il 14,87% ed è stato sospeso in volatilità dopo la notizia della sua scomparsa.