Morto Riccardo Bonacina padre del giornalismo sociale, aveva fondato Vita: il ricordo di Renzi, aveva 70 anni

È morto a 70 anni Riccardo Bonacina, pioniere del giornalismo sociale in Italia. Aveva fondato il periodico Vita, dedicato agli ultimi. Matteo Renzi lo ha ricordato durante un intervento in Senato definendolo “padre della legge del terzo settore” e una “persona speciale”.

Chi era Riccardo Bonacina

Bonacina aveva lavorato in Fininvest e nel 1990 aveva preso parte al lancio di Studio Aperto, primo telegiornale delle reti berlusconiane. Per la tv di Stato aveva dato vita alla trasmissione Il coraggio di vivere, andata in onda nel 1991 su Rai 2.

Il settimanale non profit Vita vide la luce nel 1994, l’anno in cui si costituì il Forum del Terzo Settore, grande creazione di Bonacina. Il giornalista rimase al timone del periodico fino al 2001.

“Riccardo è stato un uomo appassionato, una passione che quelli che hanno lavorato con lui hanno toccato con mano quotidianamente, nella sua intensità e radicalità”, ha scritto l’attuale direttore di Vita, Stefano Arduini.

Cos’è il giornalismo sociale

Il giornalismo sociale si concentra sui bisogni dei cittadini, e in particolare di quelli più fragili ed emarginati, portandoli all’attenzione di politica, istituzioni e opinione pubblica.

Altro ruolo fondamentale è quello di controllore: il giornalismo sociale punta i fari sull’agire del potere, verificando che ad ogni azione corrisponda il rispetto dell’interesse pubblico.

Matteo Renzi ricorda Riccardo Bonacina

“Voglio ricordare in Aula Riccardo Bonacina, appena scomparso”, ha esordito Matteo Renzi, leader di Italia Viva, fra i banchi del Senato.

“Chiedo di dedicare nei prossimi giorni un pensiero particolare, un momento di ricordo a una persona che proprio durante i nostri lavori, è scomparsa e che ha vissuto con grande attenzione la vita sociale e professionale del terzo settore di questo Paese”, ha aggiunto.

“Perché, qualche istante fa, ci ha lasciato Riccardo Bonacina, che è stato il padre della legge del terzo settore”. Renzi ha parlato poi di Bonacina definendolo “un punto di riferimento” per la politica a prescindere dallo schieramento.

“Volevo soltanto che il Senato potesse ricordarlo come merita un grande italiano“, ha concluso il leader di Iv. Alle sue parole sono seguiti un applauso e una standing ovation bipartisan.