Morto Pino Roveredo: il mondo della cultura dice addio allo scrittore degli ultimi

Il mondo della cultura piange la scomparsa di Pino Roveredo. Lo scrittore è morto all’età di 69 anni nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio dopo una lunga malattia. Impegnato da sempre a raccontare gli ultimi, nel 2005 aveva conquistato il Premio Campiello con il romanzo ‘Mandami a Dire’.

Le ultime parole di Pino Roveredo sui social

Roveredo, autore di diversi romanzi, racconti ma anche testi teatrali, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute era stato recentemente ricoverato nella struttura sanitaria di Pineta del Carso. Il suo ultimo messaggio pubblicato sui social risale allo scorso primo dicembre.

“Quando i disturbi diventano più forti della speranza e ti rimane solo l’uso del saluto”, aveva scritto su Facebook. Il post aveva raccolto centinaia di messaggi di sostegno.

La complicata infanzia dello scrittore

Nato a Trieste nel 1954, Pino Roveredo per una serie di problemi personali non aveva avuto un’infanzia affatto semplice. I suoi genitori erano non udenti e non parlavano. I temi affrontati nelle opere nel corso della sua carriera li aveva sperimentati sulla sua pelle: carcere, cura della salute mentale e alcolismo.

La sua produzione ha sempre avuto al centro i più fragili, i vinti, i reietti, i deboli, gli invisibili e in generale la natura dell’uomo con tutte le sue debolezze.

Dalla cultura fino alla politica

Lo scrittore aveva esordito nel 1996 con un testo autobiografico intitolato ‘Capriole in salita’. L’opera lo aveva subito portato all’attenzione del grande pubblico. Tra gli altri romanzi scritti, vi sono ‘Mandami a dire’, Premio Campello 2005, ‘Ballando con Cecilia’ e ‘Mio padre votava Berlinguer’.

Al di là dei romanzi, gran parte della sua produzione è stata destinata al teatro. Roveredo nel 2021 si era cimentato anche in politica: si era candidato a consigliere comunale a Trieste con la lista Punto Franco.