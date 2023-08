Morto pilota amatoriale di 36 anni nella gara Trofeo Amatori, il tragico incidente sul circuito del Mugello

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Sul circuito del Mugello, in seno alla gara della categoria “Amatori 1000 avanzata”, è rimasto vittima il pilota amatoriale 36enne. Il tragico incidente si è verificato a soli tre giri dalla fine della gara, quando sul rettilineo tre piloti si sono toccati tra loro. Per il 36enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri due sono feriti gravemente, ma non in pericolo di vita.

Incidente al Mugello

Nella mattinata del 27 agosto un pilota amatoriale ha perso la vita all’autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze). Questo è rimasto coinvolto in un incidente insieme ad altri due piloti.

A pochi giri dalla fine, nello specifico a tre giri dalla fine della corsa, i tre piloti si sul rettilineo si sono toccati. Oltre la ricostruzione iniziale, sono ora in fase di accertamento le dinamiche esatte dell’incidente e le responsabilità di questo.

Fonte foto: ANSA L’incidente è avvenuto durante la Promo Racing Cup 2023, una gara per non professionisti

I soccorsi

Al momento dell’incidente sono scattati subito i soccorsi. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, che si sono disposte lungo il circuito. A gara bloccata i medici hanno esaminato i tre feriti. Tutti i coinvolti erano in condizioni gravi, ma uno di più. Il 36enne infatti è stato portato immediatamente al centro medico del circuito, nel reparto di rianimazione. Dopo diversi tentativi, l’uomo è stato dichiarato deceduto.

Gli altri due piloti coinvolti hanno riportato fratture multiple e sono stati trasportati con l’elisoccorso all’Ospedale fiorentino di Careggi. Anche se in gravi condizioni, non sono in pericolo di vita.

Gara sospesa

In seguito all’incidente la gara degli amatoriali è stato sospesa, così come le altre gara in programma per la giornata.

Il fatto è accaduto durante la Promo Racing Cup 2023, nella gara della categoria “Amatori 1000 avanzata”. Si tratta di una serie di gare riservate ai non professionisti (appunto amatoriali) organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana).