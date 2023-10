Morto Pietro Vittorelli, l’ex abate di Montecassino: aveva 61 anni, stroncato da una crisi cardiaca

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È morto a 61 anni Pietro Vittorelli, ex abate di Montecassino. A stroncarlo un’improvvisa crisi cardiaca, che ha reso inutile l’intervento degli operatori sanitari del 118, che lo ha colpito mentre si trovava nel suo appartamento di Roma. Nel 2015 dom Pietro Vittorelli era stato coinvolto in un’inchiesta della Guardia di Finanza sull’8 per mille e venne poi assolto dal tribunale.

La nomina ad abate di Montecassino nel 2007

Pietro Vittorelli era stato nominato abate dell’abbazia di Montecassino (Frosinone) nell’ottobre del 2007 da Papa Ratzinger. Nel 2015 l’abate finì sotto inchiesta per un presunto scandalo legato all’uso dei fondi dell’8 per mille.

Nell’indagine della Guardia di Finanza venne coinvolto anche il fratello Massimo, per entrambi le accuse erano di riciclaggio e appropriazione indebita.

Il processo e l’assoluzione per i fondi 8 per mille

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Pietro Vittorelli avrebbe usato 588mila euro destinati alle opere caritatevoli della diocesi di Montecassino per viaggi all’estero, soggiorni in alberghi di lusso e cene in locali esclusivi.

Accuse poi cadute in tribunale, dove gli avvocati della difesa riuscirono a dimostrare la legittimità delle spese, giustificate dai vari impegni dell’allora abate di Montecassino.

Lo scorso maggio la vicenda si era chiusa con l’assoluzione di dom Pietro e del fratello Massimo, sul cui conto erano transitate le somme di denaro finite sotto la lente della Finanza.

L’amicizia con Piero Marrazzo e la rinuncia al ruolo di abate

Tuttavia, nonostante l’assoluzione, questa vicenda giudiziaria aveva segnato profondamente dom Pietro Vittorelli, che il 12 giugno del 2013 rinunciò alla guida dell’abbazia per motivi di salute. Le dimissioni vennero accolte da Papa Francesco, che l’anno successivo aveva nominato Donato Ogliari.

Nel corso della reggenza di dom Pietro Vittorelli, l’abbazia di Montecassino è stata spesso al centro delle dinamiche politiche e sociali del basso Lazio.

Come nella vicenda Marrazzo, quando l’ex governatore del Lazio, amico di dom Pietro, scelse l’abbazia per un periodo di riflessione e ritiro dopo lo scandalo che lo travolse per le sue amicizie trans. L’ex governatore del Lazio trascorse diverse settimane a Montecassino, sostenuto in prima persona proprio dall’amico abate.