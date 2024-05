Morto per un malore Fabio Gallia l'ex Ad della Cassa Depositi e Prestiti: guidò la Banca Nazionale del Lavoro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Fabio Gallia, ex banchiere e amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, è morto improvvisamente a 61 anni a causa di un malore. Gallia, che guidò anche la Banca Nazionale del Lavoro, era nato ad Alessandria nel 1963 ed era un punto di riferimento nel panorama finanziario italiano. Oltre a Bnl e Cdp, nella sua carriera ha guidato anche Fineco e Fincantieri, ricoprendo negli ultimi anni molti ruoli importanti in diverse società.

Una scomparsa che ha colto di sorpresa l’intero mondo della finanza. Fabio Gallia, apparentemente in ottima salute nel corso degli ultimi impegni in pubblico, è morto per un malore improvviso nella tarda mattinata di martedì 7 maggio.

Fin dalla giovane età, Gallia è stato un protagonista di spicco nel mondo finanziario italiano. Laureatosi in Economia e Commercio a Torino, il suo percorso professionale decollò quando si unì alla squadra di Matteo Arpe in Capitalia a Roma.

Fabio Gallia era stato considerato un banchiere prodigio, ricoprendo ruoli importanti da giovanissimo

Quest’esperienza lo portò a guidare, nei primi anni 2000, Bnl-Bnp Paribas, contribuendo significativamente alla sua crescita.

La scalata di Fabio Gallia

Dopo aver avviato la sua carriera in Accenture, nel 1990 Fabio Gallia si unì a Ersel, una boutique torinese del risparmio, parte del gruppo Giubergia.

Qui, fino al 2002, la sua figura crebbe portandolo a diventare prima direttore generale e successivamente partner.

Nel corso degli anni, Gallia si trovò al timone di importanti istituzioni finanziarie, tra cui Fineco, la Cassa Depositi e Prestiti e, in tempi più recenti, Fincantieri.

Gli ultimi incarichi in carriera

Amministratore delegato e direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti dal 2015 al 2018, Fabio Gallia è stato anche vicepresidente del Fondo Strategico Italiano.

Ha fatto parte, inoltre, del consiglio di amministrazione di numerose società, tra cui Borsa Italiana, Mts, Coesia (gruppo Seragnoli), Ariston Thermo (gruppo Merloni), Manifatture Sigaro Toscano, oltre ad essere stato senior advisor di Brookfield Asset Management.

Attualmente membro del consiglio di amministrazione di Edison, Gallia si dedicava anche al team europeo di Centerview Partners, una banca d’affari americana, da oltre un anno, alternando il suo tempo tra Parigi e Milano.

Durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazione a Milano, venerdì scorso, non c’era nulla che potesse far immaginare ciò che sarebbe successo.