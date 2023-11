Morto Pat Johnson, allenò attori di Karate Kid e interpretò l'arbitro del torneo: il ricordo di Ralph Macchio

L’attore statunitense Pat E. Johnson è morto per cause naturali nella sua casa di Los Angeles all’età di 84 anni: era noto per aver addestrato gli attori della saga di Karate Kid e di altri popolari film di arti marziali. La scomparsa è avvenuta domenica 5 novembre. A darne notizia è stata la nipote di Johnson, Colleen Mary Johnson Summerville, con un post su Facebook.

Pat E. Johnson aveva ottenuto il titolo di cintura nera di nono grado come maestro di karate e aveva messo a frutto le sue abilità nelle arti marziali sui set cinematografici di diversi film.

Dal 1968 al 1973 era stato capitano della squadra imbattuta di cinture nere Chuck Norris, vincitrice di 33 titoli nazionali e internazionali consecutivi.

Rest in Peace Pat Johnson, your work as a figth choreopgrapher in The Karate Kid trilogy, Mortal Kombat and TMNT will always be remembered as one of the best! pic.twitter.com/Ca9Gh8iXTP

— Nahuel lombardia (@LombardiaNahuel) November 6, 2023