Morto Paolo Pininfarina, imprenditore 65enne nipote del fondatore e presidente della storica azienda italiana

È morto a 65 anni l’imprenditore Paolo Pininfarina, nipote del fondatore della storica azienda torinese, Battista “Pinin” Farina, e presidente della stessa dal 2008, in seguito alla morte del fratello. Tra le sue creazioni la concept car Sergio, dedicata al padre, e la Automobili Pininfarina Battista, hypercar elettrica dedicata al nonno.

La morte di Paolo Pininfarina

Si è spento a 65 Paolo Pininfarina, presidente dal 2008 della storica azienda italiana fondata a Torino nel 1930 dal nonno, Battista “Pinin” Farina, come “Società anonima Carrozzeria Pinin Farina”.

Paolo Pininfarina, nato a Torino il 28 agosto 1958, era malato da tempo. Fino agli ultimi momenti sono rimasti con lui la moglie Ilaria, i suoi cinque figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia e la madre Giorgia Gianolio.

Fonte foto: ANSA Paolo Pininfarina, imprenditore presidente della storica azienda torinese, morto a 65 anni dopo una lunga malattia

L’imprenditore erede dell’azienda è riuscito in questi anni a lasciare il segno, soprattutto grazie a due sue creazioni: la concept car Sergio, realizzata nel 2013 in memoria del padre, il Senatore a vita Sergio Pininfarina, e la Automobili Pininfarina Battista, una hypercar elettrica dedicata al nonno.

Gli studi e la morte del fratello

Paolo Pininfarina si era laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, per poi proseguire gli studi negli Stati Uniti e in Giappone, con due stage presso la Cadillac e la Honda. Entrato in azienda nel 1982, a soli 24 anni, dal 1984 al 1986 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Qualità ed Affidabilità nel programma Allanté per la Cadillac.

Negli anni successivi è poi stato Program Manager nel programma di Engineering GM 200 per la General Motors, fino a quando, nel 1987, non è diventato Presidente e Amministratore Delegato della Pininfarina Extra s.r.l., società specializzata in design industriale, arredamento, architettura, nautica e aeronautica.

Membro del CdA dal 1988, e del Comitato di Direzione dal 2002, Paolo è stato nominato vice presidente dell’azienda nel 2006. Due anni dopo, in seguito all’improvvisa morte in un incidente stradale del fratello Andrea, allora presidente, Paolo ha preso le redini del gruppo.

Il cordoglio per la morte di Paolo Pininfarina

Come riportato dall’ANSA, il CdA dell’impresa torinese ha voluto ricordare “la figura professionale e umana di Paolo Pininfarina, che per tanti anni ha profuso impegno, entusiasmo ed energia nell’azienda”, e verso il quale sono tutti “estremamente riconoscenti”.

Il CdA, nelle parole dell’amministratore delegato Silvio Angori, sottolinea inoltre “il suo straordinario contributo all’azienda e per essersi sempre speso con passione, in prima persona, per tutelare la nostra storia e la nostra identità aziendale sia in termini di stile che di scelte etiche e comportamentali”.

Messaggi di cordoglio giunti anche dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per il quale “Pininfarina ha saputo incarnare valori del nostro territorio come inventiva, ingegno, etica del lavoro”, e del governatore della Regione, Alberto Cirio: “Torino e il Piemonte perdono un protagonista della storia industriale del nostro Paese”.