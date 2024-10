Morto operaio della Forestale in un incidente a Tortorici vicino Messina: la jeep è precipitata da un viadotto

Tragico incidente a Tortorici, in provincia di Messina, nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. Una jeep della Forestale, con a bordo tre operai, è precipitata da un viadotto per cause ancora in fase di accertamento. Il bilancio dell’incidente è drammatico: un operaio è morto sul colpo, mentre altri due sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Morto operaio della Forestale a Tortorici (Messina)

Come riporta Rainews, l’incidente è avvenuto lungo via Roma a Tortorici, nei pressi del viadotto che conduce alla chiesa di Santa Maria.

Nonostante le condizioni stradali fossero buone, il conducente della jeep ha perso il controllo del veicolo, che è precipitato nel vuoto, terminando la sua corsa nel letto di un torrente.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a uno dei forestali, che è morto sul colpo.

Due feriti, uno è grave

Gli altri due occupanti del mezzo hanno riportato ferite di diversa gravità. Uno di loro è stato trasportato in condizioni non gravi all’ospedale di Sant’Agata di Militello, mentre il terzo operaio è rimasto incastrato fra le lamiere del veicolo: le sue condizioni sono gravi.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare l’operaio in condizioni più critiche all’ospedale di Messina.

La dinamica dell’incidente e il precedente del 2018

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non è chiaro se vi siano stati problemi tecnici al veicolo o se la jeep abbia subito un improvviso guasto meccanico.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero e i rilievi del caso.

Questo tragico incidente ricorda un altro avvenuto sullo stesso viadotto nel 2018, in cui perse la vita una giovane studentessa della provincia di Messina. Anche in quell’occasione, la pericolosità della zona emerse in tutta la sua drammaticità.