Morto Obi Ndefo, attore di Dawson's Creek: aveva 51 anni, nel 2019 perse le gambe in un incidente d'auto

È morto a 51 anni Obi Ndefo, attore noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Dawson’s Creek, dove interpretava Bodie Wells, il cognato di Joey Potter, personaggio interpretato da Katie Holmes. La sua scomparsa è stata confermata dalla sorella Nkem Ndefo attraverso un post sui social media, senza però fornire dettagli sulle cause del decesso. “Con il cuore spezzato per la perdita di mio fratello minore e sapendo che finalmente è in pace”, ha scritto Nkem.

È morto l’attore di Dawson’s Creek

Obi Ndefo era conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, serie cult degli anni ’90 e primi 2000. Il suo personaggio, Bodie Wells, era il cognato di Joey Potter, figura centrale nella serie interpretata da Katie Holmes.

Oltre a questo ruolo, Ndefo aveva recitato in numerose altre serie televisive di successo, tra cui Stargate SG-1, Star Trek: Deep Space Nine e The West Wing. La notizia della sua morte ha scosso molti dei suoi colleghi, che hanno voluto ricordarlo con messaggi di affetto e cordoglio.

Katie Holmes, ad esempio, ha scritto: “È stato meraviglioso lavorare con un uomo così gentile. Mando le mie preghiere alla sua famiglia. Riposi in pace.”

Chi era Obi Ndefo

Ndefo era nato negli Stati Uniti e aveva studiato teatro all’università di Yale, una delle più prestigiose del Paese.

Grazie alla sua formazione e al suo talento, era riuscito a ritagliarsi un posto nel mondo della televisione americana, partecipando a numerose serie di successo.

Nonostante la sua carriera fosse legata principalmente al ruolo in Dawson’s Creek, l’attore aveva un curriculum di tutto rispetto, con apparizioni in serie come NYPD Blue e Crossing Jordan.

Il terribile incidente

Nel 2019, la vita di Obi Ndefo fu sconvolta da un tragico incidente d’auto che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

L’attore stava caricando la spesa nella sua auto in un parcheggio di Los Angeles quando fu investito da un automobilista ubriaco che fuggì subito dopo l’impatto.

Un passante rimase con lui fino all’arrivo dei soccorsi, ma le ferite riportate furono così gravi da rendere necessaria l’amputazione.