Neonata trovata morta in casa a Piove di Sacco vicino Padova, ipotesi di infanticidio per annegamento

Tragedia a Piove di Sacco, in provincia di Padova, dove una neonata partorita in casa è stata trovata morta in un’abitazione. La madre della vittima sarebbe una ragazza di 29 anni. Il macabro ritrovamento è avvenuto all’interno di uno stabile che ospita un club notturno e un dormitorio femminile: i carabinieri stanno indagando per far luce sulla vicenda. L’ipotesi è che si tratti di infanticidio per annegamento.

La neonata trovata morta a Piove di Sacco (Padova)

Il corpo è stato rinvenuto nella mattinata di martedì 29 ottobre in una casa del comune veneto di circa 20 mila abitanti. Lo riporta Ansa.

Sul posto sono intervenuti in un primo momento gli operatori sanitari del Suem 118, che hanno successivamente avvertito le forze dell’ordine.

La madre della vittima si trova attualmente all’ospedale di Padova, per ricevere le cure mediche necessarie e per chiarire i contorni della vicenda.

Chi è la madre che ha chiamato il 118

Sarebbe stata la madre a chiamare stamani il 118, intorno alle ore 4:30 del mattino, subito dopo il parto in casa, come riferito dal comandante dei carabinieri Giacomo Chimenti.

La donna, una 29enne, dormiva al piano superiore, adibito a camere, del Night Club Serale, un locale molto conosciuto della zona.

Le indagini: possibile infanticidio

I carabinieri stanno attualmente indagando su quanto avvenuto e i vari accertamenti sono in corso.

Sul luogo del ritrovamento è giunto anche Sergio Dini, sostituto procuratore di turno, per il coordinamento delle indagini.

La prima ipotesi era che il neonato fosse morto annegato subito dopo il parto, anche se non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o casuale.

Sono in corso accertamenti per capire se la piccola fosse nata già morta o in seguito.

Secondo Ansa, l’infanticidio è l’ipotesi più probabile alla base dei rilievi effettuati sul corpicino dai medici del 118: si attende l’autopsia per confermare questo scenario.