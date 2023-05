Morto nello scontro con un camion a Verona in tangenziale: moto incastrata sotto il tir, decesso in ospedale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Drammatico incidente stradale sulla tangenziale Sud di Verona tra San Giovanni Lupatoto e Verona Borgo Roma. Alle prime ore del mattino di martedì 23 maggio 2023, infatti, un motociclista ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un camion.

L’incidente sulla tangenziale

Secondo quanto si apprende dalle testate locali, l’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino di martedì 23 maggio sulla tangenziale Sud che porta a Verona. Il sinistro è avvenuto tra una moto e un camion e ad avere la peggio è stato proprio il motociclista.

Per cause ancora da accertare, sembra che il motociclista non sia riuscito a frenare in tempo e si sia scontrato col camion. La moto è addirittura rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e i soccorsi sono stati lunghi per cercare di disincastrarla per trasportare lo sfortunato motociclista in ospedale.

Morto il motociclista

Sul posto, all’altezza dell’innesto della Transpolesana, sono intervenuti gli uomini della stradale e i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale.

Il motociclista, che secondo quanto si apprende sarebbe il 60enne Stefano Padovani, fratello del sindaco di Lavagno, è però morto poco dopo all’ospedale di Borgo Trento.

Code in tangenziale

L’incidente registrato sulla tangenziale Sud che porta a Verona ha ovviamente provocato lunghe code e traffico. L’arteria, infatti, è andata in tilt e diversi sono i chilometri di coda che hanno bloccato il traffico nella mattina di martedì 23 maggio 2023.

Secondo quanto si apprende, in direzione Verona, le code registrate sono addirittura di sei chilometri.

Un altro incidente a San Giovanni Lupatoto

Quello in cui è morto Stefano Padovani, però, non è l’unico incidente della giornata. Poco più avanti, infatti, i soccorsi sono stati chiamati a intervenire dopo l’allarme per un furgone in fiamme.

Il mezzo, che si trovava all’altezza del sottopassaggio 434, è stato trovato dai vigili del fuoco completamente avvolto dalle fiamme. In fase di accertamento le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio. Dal posto si è sollevata una colonna di fumo molto alta, ma fortunatamente non risulterebbero feriti né intossicati dopo il violento incendio che ha investito il furgoncino.